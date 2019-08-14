يتيح لك نظام الأندرويد الآن تسجيل الدخول إلى تطبيقات وخدمات جوجل بإستخدام بصمة إصبعك

فاطمة أيت طالب - دبي - طرحت شركة جوجل تحديثًا ضخمًا لخدمات Google Play Services مما يسمح لك بتسجيل الدخول بإستخدام بصمة إصبعك بدلاً من كتابة كلمات المرور في مواقع الويب المدعومة. هذا التحديث متاح بالفعل لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 7 Nougat على الأقل. وبالطبع، ستحصل هواتف Google Pixel على الترقية بشكل أسرع من الجميع.

بمجرد تسجيل بصمتك في بعض خدمات جوجل، سيتم إستفسارك حول ما إذا كنت تريد إستخدام قارئ بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى تلك الخدمات من الآن فصاعدًا. تنطبق هذه الطريقة على التطبيقات ومواقع الويب.

تعتمد طريقة المصادقة الجديدة هذه على معايير FIDO2 و W3C WebAuthn و FIDO CTAP للحصول على طريقة بسيطة وأمنة لتسجيل الدخول بإستخدام القياسات الحيوية. في الواقع، بفضل معيار FIDO2، يمكن أخيرًا إستخدام طريقة المصادقة هذه على الويب وليس فقط على التطبيقات التي تدعم واجهة برمجة التطبيقات المتعلقة بمستشعرات بصمات الأصابع الأصلية لنظام الأندرويد.