شاحن 25W يساعد الهاتف +Galaxy Note 10 على تخطي المنافسين في إختبار السرعة، ويتفوق على OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كان هناك بعض التذمر بسبب حقيقة عدم تضمين شركة سامسونج لشاحن 45W في علبة الهاتف +Galaxy Note 10، على الرغم من أن الهاتف نفسه يدعم سرعة الشحن هذه. بدلاً من ذلك، قامت الشركة الكورية الجنوبية بتضمين شاحن بقوة 25W في علبة الهاتف. وكما إتضح، فهذا لا يزال كافيًا للتغلب على المنافسين عندما يتعلق الأمر بشحن البطارية من 0% إلى 100%.

قامت قناة Gadgets Portal على اليوتيوب بوضع الهاتف +Galaxy Note 10 في مواجهة كل من Galaxy Note 9 و OnePlus 7 Pro و iPhone XS Max في إختبار سرعة الشحن مع العلم بأن الهاتف +Galaxy Note 10 يضم بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W في هذه الحالة، بينما يضم الهاتف Galaxy Note 9 بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W، والهاتف OnePlus 7 Pro بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، والهاتف iPhone XS Max بطارية بسعة 3174mAh تدعم الشحن السريع بقوة 5W. يمكنك مشاهدة الفيديو أولاً أو قراءة ما هو موجود أدناه لإفساد المفاجئة.

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أنهى الهاتف +Galaxy Note 10 عملية الشحن خلال ساعة وخمسة دقائق، وهذا ما يُعتبر أسرع بنحو 20 دقيقة من الهاتف OnePlus 7 Pro، على الرغم من وجود بطارية أكبر. كيف يعمل هذا؟ بسيط، لا يمكن إستخدام أقصى طاقة للشحن إلا عندما تكون البطارية فارغة نسبيًا.

وبالتأكيد، شاحن 30W Warp Charger للهاتف OnePlus 7 Pro يقوم بشحن البطارية أسرع من المنافسين مما يجعله يحصل على أفضلية في البداية، ولكن سرعة الشحن تتباطأ عندما تقترب البطارية من أن تُشحن بالكامل. وفي الوقت نفسه، فإن شاحن 25W الذي يأتي مع الهاتف +Galaxy Note 10 يُقلص سرعة الشحن إلى 15W فقط عندما تكون البطارية ممتلئة تقريبًا.

يمكنك رؤية الرسم البياني لعملية شحن بطاريات الهواتف الأربعة في الدقيقة 9:30 في الفيديو. يشحن هاتف سامسونج بمعدل ثابت حتى يزيد قليلاً عن 60٪، بينما يتباطأ شاحن OnePlus قليلاً عند 20% و 40%، وهو ما يعني عدة مرات قبل أن يصل إلى 100%.