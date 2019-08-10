جهاز Nintendo Switch الجديد سيحصل على علبة جديدة لمنع الإرتباك

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، أعلنت شركة Nintendo رسميًا عن نسخة مُحسنة جديدة من جهاز Nintendo Switch. هذه النسخة الجديدة تُعتبر مطابقة للنسخة الحالية، والإختلاف الرئيسي بينهما يتمثل في حصول النسخة الجديدة على عمر أطول للبطارية مما يسمح للاعبين بالإستمتاع بألعابهم على أجهزة Nintendo Switch الخاصة بهم لفترة أطول.

ومع ذلك، بالنظر إلى عدم وجود فرق في المظهر، فكيف سيعرف اللاعبون ما هي النسخة التي قاموا بشرائها؟ حسنًا، سيكون هناك رمز شريطي يميز النسخة السابقة عن النسخة الجديدة، ولكن لجعل الفرق واضحًا، أكدت شركة Nintendo أنها النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch ستأتي مع علبة جديدة لجعل الأمور أكثر وضوحًا.

وفي بيان مقدم لموقع iMore، صرحت شركة Nintendo بالقول : ” يشمل الطراز الجديد من جهاز Nintendo Switch نفس التصميم الأصلي، ولكنه يمتاز بعمر أطول للبطارية. العلبة الخاصة بهذا الإصدار الجديد تم منحها مظهرًا جديدًا. يجب أن يبدأ المستهلكون في رؤية العلبة الجديدة على أرفف المتاجر في منتصف شهر أغسطس الجاري، ولكن هذا سيختلف بإختلاف المتاجر والمناطق “.

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لا توجد أي معلومات حول الشكل الذي ستبدو عليه هذه العلبة الجديدة، ولكن نأمل أن يكون شكلها مختلفًا بما فيه الكفاية ليكون بمقدور اللاعبين إختيار النسخة الجديدة بشكل مريح دون الخلط بينها وبين النسخة القديمة. النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch غير متوفرة بعد للشراء، ولكن يجب أن تصل في المستقبل القريب.