ميزة مزامنة الكلمات مع الأغنية تظهر على تطبيق Apple Music لمنصة الأندرويد قبل iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بتحديث تطبيق Apple Music على منصة الأندرويد من أجل إضافة ميزتين جديدتين.

حصل التطبيق الآن على الوضع الليلي ” Dark Mode “، والذي يستخدم خلفية سوداء اللون في جميع أنحاء التطبيق، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الواجهة الأساسية البيضاء الساطعة للتطبيق. يمكن تفعيل الوضع الليلي ” Dark Mode ” بشكل دائم من الإعدادات أو يمكنك ضبطه ليعمل مع ميزة توفير البطارية في هاتفك.

يوفر التحديث الجديد أيضًا ميزة مزامنة الكلمات مع الأغنية، وهي الميزة التي تقوم بمزامنة الكلمات مع الأغنية. وعلاوة على ذلك، فقد تم الآن كذلك إعادة تصميم شاشة كلمات الأغاني بالكامل بحيث أصبحت الآن تتضمن نصًا كبيرًا يغطي الشاشة بأكملها.

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في حالة إذا كانت هذه الميزات مألوفة بالنسبة إليك، فذلك لأنه تم الإعلان عنها كجزء من نظام iOS 13 الذي أعلنت عنه شركة آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 في شهر يونيو الماضي. تم عرض كلتا الميزتين على خشبة المسرح وسيتم إصدارهما لمستخدمي Apple Music على أجهزة iOS مع تحديث iOS 13 الذي سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام. وبطريقة ما، فقد قررت شركة آبل أن تجلب هذه الميزات الجديدة أولاً لمستخدمي الأندرويد بدلاً من مستخدمي iOS، وهذا أمر غير مألوف من شركة آبل. هذه الميزات الجديدة بدأت تظهر لبعض مستخدمي الأندرويد على الأقل، ومن المحتمل أن تظهر لبقية المستخدمين في قادم الأيام والأسابيع.