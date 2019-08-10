Xiaomi تعتزم إطلاق شاشة منحنية بحجم 34 إنش في شهر نوفمبر المقبل من أجل اللاعبين

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تكون شركة Xiaomi معروفة بهواتفها الذكية، ولكنها قامت على مر السنين بالكشف عن أنواع أخرى من المنتجات. ووفقا لآخر التقارير، فيبدو أن مشروع Xiaomi التالي يتمحور حول إنشاء شاشة مصممة في الأساس للاعبين، أو بالأحرى لعشاق ألعاب الفيديو.

تزعم التقارير أن الشركة تعمل على شاشة منحنية جديدة تمتاز بحجم 34 إنش وتستهدف اللاعبين، وهي الشاشة التي من المُخطط أن يتم إطلاقها في شهر نوفمبر القادم. التفاصيل المتعلقة بهذه الشاشة نادرة، بصرف النظر عن حجمها وحقيقة أنها ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. وبخلاف ذلك، فقد تردد أيضًا أن هذه الشاشة ستمتاز بدقة +QuadHD وبنسبة على عرض على إرتفاع تبلغ 21:9.

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لن تكون هذه هي أول تجربة لشركة Xiaomi في قطاع الألعاب. كانت الشركة قد أطلقت من قبل الحاسوب المحمول Xiaomi Mi Gaming Laptop، كما أنها تملك بعض العلامات التجارية المتخصصة في مجال الألعاب، مثل BlackShark التي أطلقت عددًا من الهواتف الذكية المصممة في الأساس للاعبين.

على ما يبدو، تعتقد شركة Xiaomi أن الطلب على مثل هذه الشاشات يتباطأ، وبالتالي ترى أنه من الجيد الدخول إلى هذا السوق لأنه سيكون بمقدورها شراء المكونات اللازمة لإنشاء مثل هذه الشاشات بأسعار أقل. ومن المعروف أن منتجات Xiaomi تمتاز بأسعارها المعقولة، لذلك نأمل أن لا تخرج هذه الشاشة المنحنية الجديدة التي يبلغ حجمها 34 إنش عن هذا المسار.