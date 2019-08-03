كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطوير لعبة فيديو تُمارس بقوة العقل للأشخاص الذين يعانون ضعف الحركة
طور العلماء السويسريون لعبة فيديو يمكن ممارستها بقوة العقل خصيصاً للأشخاص الذين يعانون من الشلل أو ضعف حركة الأطراف.
وتهدف اللعبة إلى تطوير تقنية يمكنها الوصول إلى تصنيع أجهزة مثل الكراسي المتحركة يمكن التحكم بها بواسطة قوة العقل عوضاً عن الأطراف الآدمية.
وتقوم ممارسة اللعبة على تصميم غطاء لرأس اللاعبين مزود بأقطاب كهربائية تمكنهم من توصيل إشاراتهم العقلية إلى جهاز الكمبيوتر.
وتوضح الدكتورة ريا لينر، متخصصة الأعصاب بجامعة زيورخ، تقنية لعبة الفيديو بالقول: “هذه الأقطاب الكهربائية متصلة بمكبر متصل بدوره بالكمبيوتر وبخوارزمياتنا. تقوم الخوارزميات بعد ذلك بحساب إشارات العقل وإرسال الأوامر إلى اللعبة”.
وبناء عليه يمكن للاعب الذي يقود سيارة باللعبة أن يحول مسارها إلى اليسار عبر التفكير في تحريك يده اليسرى أو قيادتها بشكل مستقيم في حال التفكير في تحريك كلتا يديه، بحسب موقع يورو نيوز.
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