النسخة المُحسنة الجديدة من جهاز Nintendo Switch بدأت تصل لرفوف المتاجر في جميع أنحاء العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تكتفي شركة Nintendo بالكشف عن جهاز Nintendo Switch Lite في الشهر الماضي، فقد قامت الشركة اليابانية أيضًا بالكشف عن نسخة مُحسنة من جهاز Nintendo Switch العادي. ولحد الآن، لم تكشف لنا شركة Nintendo عن أي معلومات حول موعد إطلاق هذه النسخة المُحسنة من جهاز Nintendo Switch والتي تحمل الإسم الرمزي HAC-001-01.

ومع ذلك، يبدو أن شركة Nintendo بدأت بالفعل ببيع هذه النسخة المُحسنة الجديدة من جهاز Nintendo Switch في بعض المناطق، فقد وردتنا الآن تقارير تفيد بأنه يجري بالفعل بيع النسخة الجديدة في أماكن مثل أستراليا وهونع كونغ، وهذا ما يلمح إلى أننا سنرى هذه النسخة الجديدة يجري بيعها كذلك في المزيد من المناطق حول العالم قريبًا.

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يبدو من غير المحتمل أن تعلن شركة Nintendo عند وصول النسخة المحسنة الجديدة من جهاز Nintendo Switch إلى مناطق جديدة، لذلك يتعين عليك مراقبة تقارير مثل هذه في الأسابيع والأشهر المقبلة. أخبر فرع شركة Nintendo في المملكة المتحدة موقع Eurogamer في الشهر الماضي أن الطراز الجديدة من جهاز Nintendo Switch سيصل إلى أوروبا في أوائل شهر سبتمبر المقبل، وبالنظر إلى أن الجهاز مُدرج بالفعل على الموقع الرسمي للشركة اليابانية في الولايات المتحدة أيضًا، فربما يمكن للمستهلكين في بلاد العم سام الحصول على نفس الإطار الزمني للإطلاق.

ووفقا لما أعلنت عنه شركة Nintendo في الشهر الماضي، فيبدو أن النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch ستوفر عمر أفضل للبطارية يتراوح بين 4.5 و 9 ساعات على عكس النسخة الحالية التي تملك عمر للبطارية يتراوح بين 2.5 و 6.5 ساعات.

لا تكشف لنا صفحة Nintendo Switch تمامًا عن الكيفية التي قامت بها شركة Nintendo بتحسين عمر البطارية في النسخة الجديدة من جهاز Nintendo Switch، ولكن من المحتمل أن يعود الفضل في ذلك إلى إستخدام معالج جديد وذاكرة محسنة. وكانت بعض المعلومات التي تم رصدها في وقت سابق على موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC قد كشفت لنا أن شركة Nintendo تخطط لترقية جهاز Nintendo Switch من خلال تزويده بمعالج جديد وذاكرة تخزينية جديدة.