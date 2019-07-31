تكنولوجيا: سامسونج تسجل 9 هواتف من سلسلة Galaxy A المقرر إطلاقها العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري في الاتحاد الأوروبي مؤخراً حقوق الملكية الفكرية لعدد 9 من هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy A المقرر إطلاقها العام المقبل.

قدمت شركة سامسونج مجموعة مميزة من سلسلة هواتف Galaxy A خلال عام 2019، حيث جاءت هواتف Galaxy A هذا العام بتصميم جديد ومواصفات تقدم للمرة الأولى من سامسونج في هواتفها الذكية.

ولقد قامت شركة سامسونج بتسجيل حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية لعدد 9 من هواتف Galaxy A المقرر إطلاقها العام المقبل، حيث تأتي إصدارات العام المقبل بعنوان Galaxy A11، وA21، وA31، و A41، وA51، وA61، و A71، وA81، وأيضاً A91.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج إستوحت العلامة التجارية لإصدارات العام المقبل من شركة HMD، أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج نفس العناوين لسلسلة هواتف Galaxy M، على أن تعرف إصدارات العام المقبل بهواتف Galaxy M11، وM12، و M31 وأيضاً M41.

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يذكر أن سلسلة هواتف Galaxy A و Galaxy M والترقيات الفرعية من هذه السلسلة جاءت بآداء وتصميم مميز هذا العام لتغير التصميم التقليدي لهواتف سامسونج المتوسطة، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج إصدارات مميزة أيضاً في 2020.

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