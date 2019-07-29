روم الأندرويد غير الرسمي أصبح متوفرًا الآن لجهاز Nintendo Switch

فاطمة أيت طالب - دبي - بفضل العتاد المستخدم في جهاز Nintendo Switch والذي يشبه العتاد المستخدم في لوحيات Nvidia Shield Tablet، فيبدو هذا الجهاز من الناحية النظرية قادرًا على تشغيل نظام الأندرويد. ونتيجة لذلك، فنحن لم نتفاجأ عندما بدأنا برؤية بعض المطورين يقومون بجلب نظام الأندرويد إلى هذا الجهاز. وعلى ذكر ذلك، فقد أوضحنا لكم في الأسبوع الماضي أنه يجري العمل على روم أندرويد غير رسمي لجهاز Nintendo Switch سيتم إطلاقه قريبًا.

إذا كنت تتطلع إلى هذا الروم، فسوف يسعدك معرفة أنه تم أخيرًا إطلاق هذا الروم على منتديات المطورين XDA Developers. هذا الروم يستند على نظام LineageOS 15.1 والذي يستند بدوره على نظام الأندرويد 8.1 Oreo، لذلك فهو يستند على نسخة حديثة نسبيًا من نظام الأندرويد.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فجهاز Nintendo Switch مع هذا الروم غير الرسمي يعمل على نحو مماثل للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية نظرًا إلى أنه يضم بدوره شاشة حساسة للمس. ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأن النسخة الحالية من هذا الروم لا تزال تعاني من بعض المشاكل، مثل عمر البطارية، والتدوير التلقائي، وحساسية الشاشة للمس، وبالتالي فهذا الروم ليس مثاليًا حاليًا.

نحن لا ننصحك بتثبيت هذا الروم على جهاز Nintendo Switch الخاص بك، على الأقل في الوقت الراهن إلا إذا كنت من المعجبين بالتعديلات ولا تمانع في التضحية بالجهاز الخاص بك في هذه العملية. من المعروف أن شركة Nintendo تتخذ إجراءات صارمة ضد هذه السلوكات، وبالتالي فهذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة. إذا كنت مهتمًا، يمكنك تحميل الروم والحصول على المعلومات حول كيفية التثبيت على منتدى XDA Developers إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.