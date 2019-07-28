Harry Potter: Wizards Unite تحقق 12 مليون دولار في أول شهر لها على الأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - Harry Potter: Wizards Unite هي لعبة الواقع المعزز الجديدة على الهواتف الذكية من Warner Bros و شركة Niantic الأمريكية التي قامت بتطوير Pokemon GO.
بحسب آخر إحصائيات Sensor Tower فإن Harry Potter: Wizards Unite تحقق نجاحاً كبيراً، و قد نجحت اللعبة في حصد أكثر من 12 مليون دولار في الشهر الأول لها، و هي بذلك ثاني أضخم إطلاق للعبة واقع معزز بعد Pokemon GO التي جلبت مبلغاً هائلاً وصل إلى 300 مليون دولار في شهرها الأول.
و من ناحية عدد مرات التحميل، فقد تم تحميل التطبيق أكثر من 15 مليون مرة، و لم تحظى لعبة واقع معزز بنسبة تحميل أكبر في الشهر الأول إلا مع Pokemon GO من جديد، و التي تم تحميلها 182 مليون مرة في الشهر الأول من إطلاقها.
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