تسريب السعر والمواصفات التقنية للهاتف Nokia 6.2 القادم من شركة HMD Global Oy في الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد قبل يومين أن شركة HMD Global Oy تستعد للكشف عن الهاتفين Nokia 6.2 و Nokia 7.2 في حدث خاص سيتم عقده في شهر أغسطس المقبل. للآسف، التسريبات السابقة لم تكشف لنا عن المواصفات التقنية لهذين الهاتفين، وأسعارهما المتوقعة، ولكن هذا تغير الآن، على الأقل في حالة الهاتف Nokia 6.2.

ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن الهاتف Nokia 6.2 سيأتي بتصميم مماثل لتصميم الهاتف Nokia X71 الذي أطلقته شركة HMD Global Oy في شهر أبريل الماضي بحيث سيضم بدوره شاشة مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا. وبغض النظر عن التصميم، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف Nokia 6.2 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 660، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB.

وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Nokia 6.2 سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية مع عدسات Zeiss بحيث ستضم الكاميرا الأساسية مستشعر بدقة 20 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرا الثانية الواسعة الزاوية مستشعر بدقة 8 ميغابكسل، والكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مستشعر بدقة 5 ميغابكسل. وبالنسبة للمعلومة المتعلقة بدقة الكاميرا الأمامية، فهي لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.

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الهاتف Nokia 6.2 سيأتي كذلك على الأرجح مع بطارية بسعة 3300mAh، وسيعمل بنظام Android 9 Pie الخام نظرًا إلى أن جميع هواتف HMD Global Oy الحديثة تميل إلى أن تكون جزءًا من مبادرة Android One.

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فقد تردد أن النسخة الأساسية من الهاتف Nokia 6.2 والتي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية ستكلف ما يعادل 174 دولار أمريكي، في حين ستكلف النسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية ما يعادل 217 دولار أمريكي. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الألوان التي سيأتي بها هذا الهاتف.