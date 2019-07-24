هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستستخدم شاشات OLED المرنة من شركة LG

فاطمة أيت طالب - دبي - مع بدء إنتاج شركة LG لشاشات OLED المرنة بكميات كبيرة هذا العام، أفادت التقارير أن شركة آبل مهتمة بعقد صفقة مع الشركة الكورية الجنوبية. ويُعتقد أن شركة آبل ستقوم بإطلاق هاتف iPhone مع شاشة مرنة في العام 2020.

إستعانت شركة آبل بشركة LG كمورد لشاشات iPhone على مدار السنوات الماضية ولكن ليس كموردة رئيسية. كانت سامسونج هي الموردة الرئيسية التي تعتمد عليها شركة آبل للحصول على شاشات iPhone، بينما تعمل LG كخيار إحتياطي. إذا توصلت كلتا الشركتين إلى إتفاق، فهذا يعني أن شركة آبل ستقلل من إعتمادها على شركة سامسونج فيما يخص شراء شاشات OLED مع العلم بأن شركة سامسونج هي من تهيمن حاليًا على سوق شاشات OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم.

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لا تزال هناك بعض التفاصيل المحيطة بإنتاج شاشات OLED المرنة التي تحتاج شركة LG إلى معالجتها، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف تبدأ الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام. سيكون لدى الشركة وقت كافي لحل مشاكل الإنتاج وربما تلبية طلبات آبل من أجل هواتف iPhone القادمة في العام المقبل.