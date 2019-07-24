لأول مرة.. الطاقة المتجددة تمنح المانيا ماتحتاجه من الكهرباء

يبدو أن الطاقة المتجددة آخذة في تشكيل مستقبل العالم وبقوة، ذلك أنها تمكنت ولأول من التفوق في ما تنتجه من كهرباء، على كل من الطاقة النووية والفحم مجتمعتين.
وبحسب الأرقام الألمانية، فإن ما حققته أنواع الطاقة المتجددة المختلفة، أي الشمسية والرياح والحيوي والكهرومائية، بلغ نحو 47.3 في المئة من إجمالي إنتاج ألمانيا من الكهرباء، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019.
وبحسب الأرقام أيضا، فإن ما نسبته 43.4 من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في ألمانيا كان من نصيب محطات الطاقة العاملة بالفحم والمفاعلات النووية، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وبذلك، تمكنت ألمانيا من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 15 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب الأرقام الصادرة من معهد فرانهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، في يوليو الجاري.
غير أن بعض العلماء يعزون تفوق الطاقة المتجددة على التقليدية إلى أنماط الطقس والأحداث المدفوعة بعامل السوق.
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