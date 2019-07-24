اسباب الشحن البطئ للهواتف مع الحلول الممكنة للمشكلة

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الشحن البطئ للهواتف هي مشكلة عويصة تواجه العديد من المستخدمين حول العالم. تصور ان يكون هاتفك داعماً للشحن السريع و لكن و لسبب ما لا تستطيع استعمال هذه الخاصية. مما قد يضايقك و يؤرق عليك استعمال الهاتف بشدة. خاصة في الحالة الحالية لبطاريات الهواتف المحمولة التي تتخطى 4000mah في السعة. فإن شحن بطارية بهذا الحجم يستغرق ما يصل الى ساعتين و نصف او 3 ساعات من الوقت حتى تصل الى 100%. كان هاتف Redmi Note 4 من الهواتف الغير داعمة للشحن السريع و كان يأخذ ساعتين و 40 دقيقة تقريباً ليتم شحنه بالكامل. في هذا الموضوع بحثنا عن المشاكل الشائعة المسببة لمشكلة الشحن البطئ للهواتف و ابرز الحلول الممكنة لهذه المشاكل. تذكر قبل قرائتك لهذا الموضوع ان الشحن السريع مقترن بالـHardware الخاص بالجهاز و الإكسسورارات الخاصة به و ليست مشاكل برمجية كلها. فلن تكون هناك خطوات برمجية كثيرة لحل المشكلة

كيف تقيس سرعة الشحن الخاصة بك

قياس سرعة شحن البطارية الخاصة بالجهاز يمكن بكل سهولة عن طريق تطبيق Ampere. هو تطبيق يتابع قيمة الشحن الداخلة للجهاز بوحدة المللي امبير. و يعطيك رقماً فعلياً و دقيقاً للشحنة التي تدخل جهازك اثناء الشحن. و منها يمكنك ان تستنج وقت الشحن الذي سيأخذه الهاتف فعلاً ليصل الى 100% من الشحن. لنقل مثلاً ان جهازك ببطارية 3000mah. و استعملت التطبيق وجدت انه يعطيك قرائة 1500ma عند القياس. اذا جهازك في الساعة الواحدة يدخل له 1500 مللي امبير من الشحنة. اي ان هاتفك سيستغرق ساعتين لملأ البطارية ذات السعة 3000mah. و هكذا

مقارنة بين سرعات الشحن من 3 مصادر على Ampere

اسباب الشحن البطئ للهواتف

1- كابل الشحن سئ

لا تشتري كابل شحن رخيص. اسوأ ما قد يفكر به اي مستخدم في شراء كابل شحن هو شرائه لأي كابل رخيص ظناً منه انه لا تأثير سيحدث. ولن يقلل هذا من سرعة الشحن الخاصة به. فيقوم بشراء اي كابل بأي سعر رخيص و يستعمله. هذا خطأ كبير جداً. كابلات الشحن في الاساس تتكون من اسلاك نحاسية. اذا قمت بشراء كابل غير جيد يمكن ان تكون درجة نقاء النحاس بالكابل قليلة. مما يزيد من مقاومة النحاس للكهرباء. طبقاً لقوانين الكهرباء فإن اي شوائب قد تتواجد في الأسلاك ستؤثر على مقاومة السلك الكلية. بالتالي لن يقوم السلك بتوصيل الكهرباء بالكفائة المطلوبة للهاتف. فعند شرائك كابل جديد لا تبحث عن الرخيص و حسب. بل اختر بعناية الكابل الذي ستقوم بشرائه. و ننصح دائماً بشراء الإكسسوارات الأصلية لهاتفك. فإن لم يكن ذلك متوفراً فسأذكر افضل الماركات التي يمكنك شراء كابلات شحن جيدة منها

ابرز الماركات

Anker

Remax

JoyRoom

Vidvie

Amazon basics

2- مصدر كهرباء بطئ

في البداية ان كنت تستعمل مدخل USB في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب الخاص بك لشحن الهاتف لا تأمل ان يشحن هاتفك بسرعة. مداخل USB حتى في حالة USB 3.0 لا تشحن الهواتف بسرعة. بل هي بطيئة جداً حيث ان مقدار التيار الذي يخرج من المدخل الواحد لا يتعدي 1 Ampere. و هو بطئ جداً مقارنة بالمقدار الذي تحصل عليه من شواحن سريعة لهواتفك. تقنية QC 3.0 مثلاً تعطيك تيار يصل الى 2.5 ampere. فشحن الهاتف من خلال مدخل USB ليس اسرع شئ. و كذلك ان الشحن اللاسلكي ليس سريعاً للغاية. فهو لا يعطيك شدة تيار عالية مقارنة مثلاً بالشاحن الخاص بالهاتف. لا اقول بإن الشاحن اللاسلكي سئ. بل هو جيد و يقدم سرعات شحن عالية. و لكن ليس كشاحن الحائط الطبيعي. و كذلك فإن الـPowerbank يجب ان يكون داعماً لتقنية شحن سريع لتحصل على اعلى سرعة شحن منه. و الا لن تستفيد بشئ.

افضل Powerbanks لا تسبب الشحن البطئ للهواتف

Anker Powercore

Xiaomi powerbank 2

Samsung

Huawei

Ravpower Hyper Air

3- الشاحن من اسباب الشحن البطئ للهواتف

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في البداية قلنا بأن الشحن البطئ للهواتف هو استعمالك شئ آخر غير الشاحن. و لكن ماذا ان كان الشاحن نفسه سيئاً؟. بعض الناس يشترون اكسسورارت الشحن بأي شكل و بأي سعر. لأن في بالهم الشاحن هو الشاحن و الشاحن كل ما سيقوم به هو شحن الجهاز. تفكير خاطئ تماماً لأنك يجب ان تفكر في متطلبات هاتفك لتصل الى حالة مثالية من الشحن. الشاحن الذي يأتي مع هاتفك يكون بمواصفات معينة يجب الا تبتعد عنها. اذا كان شاحنك بقدرة 10Watt لا تشتري شاحناً اقل من هذه القدرة. ولا ازيد الا اذا كان هاتفك يدعم ذلك. و اشتري المناسب فقط. ولا تشتري شاحناً رخيص الثمن لمجرد انه رخيص. لا تعلم ان كان شاحناً موثوقاً منه ام سينفجر في الحائط فور تشغيله. اشتري شيئاً تستطيع ضمانه

4- هاتفك قديم

الأمر بسيط. هل تمتلك هاتفاً حديثاً قادراً على الشحن السريع؟ اذا كانت الإجابة بنعم اترك هذه النقطة و اذهب للنقطة التي تليها. ام اذا كانت اجابتك بلا فلماذا تتوقع ان يشحن هاتفك بسرعة؟. الهواتف القديمة لا تدعم تقنيات الشحن السريع. لأنها لم تكن موجودة او لم تكن حديثة او لم تكن متوفرة للهاتف في وقت اصداره. كأن تمتلك هاتف Galaxy S3 و تشتكي بانه يأخذ وقتاً طويلاً للشحن على بطارية 2100mah. هذا طبيعي 100% لأنه يعمل بشاحن ضعيف. حوالي 7.5Watt فقط. فلا تأمل ان يكون هاتفك القديم من اسرع الهواتف في الشحن. فهو لا يدعم هذه الخاصية في الأساس

5- الشحن البطئ للهواتف بسبب البطارية

يمكن ان بطاريتك هي السبب في مشكلة الشحن من الاساس. اذا كانت هناك مشكلة في البطارية فننصح بإستبدالها بسرعة. لأن البطارية هي مركب كيميائي يتواجد بداخل هاتفك. اذا حدثت به مشكلة ما يمكن ان يؤثر ذلك على كامل الجهاز. ليس فقط على الشحن نفسه. لكن فيما يتعلق بالشحن تصور ان البطارية هي غرفة. و بالتأكيد اي غرفة لها باب. تصور ان الباب ضيق. فاذا اراد عدد كبير من الاشخاص الدخول الى هذه الغرفة سيأخذون وقتاً طويلاً للدخول بسبب ضيق الباب. طبق نفس المبدأ على بطاريتك. اذا بها اي مشاكل ستحتاج البطارية وقتاً طويلاً ليتم شحنها و ملأها بالكامل. لذلك اذا ظهرت اي من المشاكل التالية على بطاريتك حاول ان تصلح المشكلة في وقت قريب

مشاكل البطارية الشائعة

انتفاخ البطارية

زيادة حرارة البطارية بشكل كبير اثناء الشحن

التفريغ السريع الغير منطقي للبطارية

ظهور اي صدأ على مناطق التلامس النحاسية الخاصة بالبطارية

تضرر الكابل الخاص بتوصيل البطارية بالجهاز

6- المشكلة من نظام التشغيل

في الواقع لا يمكن تصنيف المشكلة انها نابعة من نظام التشغيل 100% فحسب. فيمكن انها من المستخدم نفسه. لذلك فيجب مراقبة ماذا تفعل اثناء شحن هاتفك. هل تستعمل الهاتف اثناء الشحن؟. تتصفح الانترنت و مواقع التواصل الإجتماعي كـfacebook و twitter. او تقوم بلعب بعض الألعاب على الهاتف. اذا كانت الاجابة نعم فهذه مشكلة قد تسببت بها انت. تصور انك تملأ زجاجة ماء مثقوبة. مهما فعلت فإن الزجاجة لن تمتلئ بسرعة. سيظل الماء يخرج منها من الثقب اثناء دخول الماء اساساً. فبدلاََ من ملأها في دقيقة ستحتاج الى ربع ساعة حتى تملأها. نفس المبدأ ينطبق على هاتفك. لا تستعمل الهاتف و انت تشحنه والا سيستغرق وقتاً طويلاً للشحن. غير ان الاستعمال اثناء الشحن يمكن ان يؤثر -و بشكل صغير و لكنه يزيد مع الوقت- على البطارية الخاصة بك. فحافظ على جهازك

اذا اردنا اخذ نظام التشغيل كسبب في هذه المشكلة فانا ارى بأن التطبيقات هي السبب. التطبيقات التي في الخلفية يمكن ان تسبب استهلاكاً للبطارية يجعلها تتم الشحن في وقت طويل نسبياً. ليس طويلاً جداً. لكنه وقت طويل على اي حال. فلذلك يستحسن الا تترك العديد من التطبيقات الغير مفيدة ان تعمل في الخلفية. اعمل على اغلاقها بشكل دوري حتى لا تستهلك من البطارية شيئاً خاصة اثناء الشحن. و حتى يتم شحن الهاتف بشكل جيد بدون اي مشاكل تواجهه.

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7- الشحن البطئ للهواتف بسبب مدخل الشاحن

السبب الأخير الذي اتمنى الا يكون هو السبب الحقيقي هو مدخل الشحن الخاص بهاتفك. هناك 3 عوامل يمكن ان تؤثر على سرعة الشحن الخاصة بهاتفك. اولها هو ان مدخل الشاحن غير نظيف و هذا اقل المشاكل ضرراً. حيث انه على مدار اليوم كون هاتفك يقع بجيبك وقتاً طويلاً و تعرض لأي اتربة فإنه من الجائز بأن مدخل الشحن سيكون مليئاً بالأتربة. و الأتربة -الموصلة للكهرباء- يمكن ان تقلل من سرعة الشحن. ذلك جرب بإستعمال فرشاة اسنان او اي شئ بسن مدبب ان تنظف المدخل بحرص و ببطأ حتى تحل هذه المشكلة.

السبب الثاني هو ان المدخل به ضرر. اي انك ستحتاج الى تغيير مدخل الشاحن الخاص بك. و هذه مشكلة لأنك ستحتاج ان تقوم بتغيير المدخل فوراً مما سيكلفك بعض المال. فلذلك اذا كنت قد قرأت الموضوع كاملاً و لازلت تعاني من مشكلة الشحن البطئ فغالباً هذا هو السبب. انت تحتاج الى تغيير مدخل الشاحن الخاص بك. سواء كان الضرر في اي شئ مكسور بداخل المدخل. او ان المدخل به صدأ و هذا هو السبب الثالث. الصدأ هو عبارة عن طبقة سطحية ناتجة عن تفاعل سطح المعدن -الذي يتكون منه المدخل- ببخار الماء الموجود في الهواء الجوي. مما يسبب ضرراً في المدخل -و الهاتف ان استمر الصدأ بالإنتشار- و بالتالي يحقق المشكلة التي نحاول حلها هنا و هي بطأ الشاحن الخاص بالهاتف.