Nintendo تعلن عن نسخة Lite من جهاز Nintendo Switch

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Nintendo تعلن عن نسخة جديدة من جهاز Switch و هي النسخة الأرخص و الصغير. نسخة Lite التي تأتي بمواصفات مشابهة نسبياً للنسخة الطبيعية. و بتصميم مختلف بعض الشئ ايضاً. و لكن بسعر اقل من النسخة الأصلية لتصبح متاحة للشراء بشكل اسهل. النسخة الجديدة تأتي بشاشة اصغر من شاشة النسخة الأصلية و لكن بدعم مشابه بشكل كبير للنسخة الأصلية كذلك. و بعض التنازلات عن النسخة الأصلية في مقابل السعر

ماذا نعرف عن Nintendo Switch Lite

الجهاز تم الإعلان عنه بالفعل

سيصدر الجهاز في يوم 20 سبتمبر من عام 2019

الجهاز بسعر 200 دولار فقط

التفاصيل

اعلنت الشركة عن الجهاز الجديد يوم الأربعاء الماضي. حيث اعلنت بأن هذا الجهاز سيكون هو النسخة المصغرة و القابلة للشراء بشكل اكبر من النسخة الأصلية من الـSwitch. و لكن بحجم شاشة اقل حيث انها بشاشة 5.5 بوصة. مقابل الشاشة بحجم 6.2 بوصة التي تأتي في النسخة الأصلية. لكن الجهازين يأتيان بنفس دقة الشاشة 720p. لا فارق بينهما في هذه النقطة نهائياً. لكن الفوارق الأخرى تأتي في تركيب النسخة الجديدة.

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الفروق بين النسختين

ذراعي التحكم مثبتان في النسخة الـLite لا يمكن فكهما كالنسخة العادية

النسخة المصغرة تأتي بألوان عديدة مثل الأصفر و الرمادي و لون التركواز

النسخة المصعرة لا يوجد بها حامل خلفي

النسخة المصغرة لا تدعم الإتصال بشاشات خارجية

النسخة المصغرة مصممة للعب المحمول فقط

النسخة المصغرة تدعم كامل العاب النسخة العادية عدا الألعاب التي لا تدعم اللعب المحمول. لكن يمكن توصيل ذراعين منفصلين بالنسخة المصغرة

لا يوجد حساس اضائة في النسخة المصغرة

لماذا النسخة المصغرة من Nintendo افضل بعض الشئ

يرجع ذلك لعدة اسباب متنوعة. اهمها بأنه على الورق لا فارق بين النسختين. كأنهما نفس الجهاز بالضبط. لكن بالطبع وجود اختلافات عديدة بين الجهازين تصب في مصلحة النسخة الأصغر هذه المرة. منها صغر الحجم. و الذي يجعل الإمساك بالنسخة المصغرة اسهل و افضل. و من ثم السعر الذي يجعل النسخة الأصغر قابلة للشراء بشكل اكبر. و ببطارية افضل عن النسخة الأصلية. بالإضافة الى كون تصميم النسخة الأصغر افضل من تصميم النسخة الكبيرة. من حيث ان اذرع التحكم لا تتحرك من اماكنها مما يجعلها اقل عرضة للتلف من الازالة و التركيب كل مرة. و اخيراً وجود الـJoystick الخاصة بالإتجاهات. التي تعطيك حركة في الألعاب افضل من ازرار الإتجاهات في النسخة الأصلية

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