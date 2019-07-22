مراجعة هاتف شاومي الجديد Mi 9T ذو التصميم المستوحى من اللهب!

هاتف شاومي الجديد Mi 9T يتمتع بقدرات الكبار من حيث الشكل والأداء، ويتوفر بسعر في متناول الجميع!

أعلنت شركة “شاومي” في مطلع شهر يوليو الجاري عن وصول هاتفها الجديد Mi 9T، الذي يُعتبر الأحدث في عائلة Mi 9 من الهواتف الذكية المتميزة ذات الرواج الكبير، إلى دبي.

ويحتوي الجهاز المبتكر على منصة المعالجة الحوسبية المحمولة المتقدمة “سناب دراغون 730” من “كوالكوم”، ويأتي بشاشة كاملة بحجم 6.39 بوصات، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميغابيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميغابيكسل.

المعالج

يتميز الهاتف الجديد Mi 9T باشتماله على منصة المعالجة المحمولة “سناب دراغون 730” من “كوالكوم” التي تُعتبر الأفضل في فئتها، وتتسم بوحدة معالجة مركزية أعلى أداءً بنسبة 35 بالمئة، ووحدة معالجة رسومية أعلى أداء بنسبة 10 بالمئة، فضلاً عن نظام للذكاء الاصطناعي بأداء يزيد بمقدار الضِّعف، وذلك مقارنة بالمنصة السابقة “سناب دراغون 710″، وجميعها مدعومة بالمعالج “كريو 470” ثماني الأنوية المستند على تقنية التصنيع 8 نانوميتر، للحصول على كفاءة فائقة في استهلاك الطاقة، إلى جانب محرّك ذكي من الجيل الرابع عامل بالذكاء الاصطناعي، لأداء قوي في الذكاء الاصطناعي.

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تجربة لعب مذهلة

يأتي الهاتف الذكي مزوداً بتقنية “غيم توربو 2.0” الجديدة لإثراء تجربة اللعب من خلال تحسين الاستجابة للمس وعرض المحتوى وجودة الصوت والشبكة، علاوة على الاتصالات التي تتمّ داخل اللعبة. ويصل معدل الاستجابة للمس إلى 180 هرتز، في حين تمّ تقليل أوقات الاستجابة للنقر واللمس إلى حوالي 70 ملي ثانية، حتى أصبح العضو الجديد في عائلة Mi 9 من الهواتف الذكية قادراً على تقديم تجربة لعب من مستوى الرياضات الإلكترونية.

الشاشة والتصميم

وتدعم شاشة AMOLED الكاملة تماماً والتي تأتي بقياس 6.39 بوصات، نمط القراءة والاستخدام في ضوء الشمس 2.0، وتحسين تدرّجات اللون الرمادي منخفضة السطوع، وتقنية حماية العين بمقياس 256، ما يتيح مشاهدة غامرة مذهلة. وقد حصل الهاتف على شهادة من معهد VDE الألماني للاختبارات والشهادات تؤكّد انخفاض الضوء الأزرق المنبعث من شاشته حمايةً للعين. ومكّن اعتماد حلّ أنيق يتمثل بكاميرا “سيلفي” منبثقة من الحصول على شاشة كاملة تماماً.

ويستخدم الهاتف Mi 9T تقنية التصوير النانوي المجسّم لإنتاج تصميم فريد مستوحىً من اللهب على خلفيته الزجاجية المنحنية من الجوانب الأربعة، كما أن الجمع بين الزجاج ثلاثي الأبعاد والتصميم الضيق للإطار، يعطي الهاتف شعوراً مريحاً للغاية عند حمله باليد.

وقد زُوّد الجهاز بتقنية البصمة من الجيل السابع وهي مدمجة في الشاشة. وعمِل التحسين المزدوج للأجهزة والبرمجيات على تحسين معدّل التعرّف على بصمات الأصابع وزيادة سرعته زيادة ملحوظة.

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الكاميرات

يأتي الهاتف Mi 9T مزوّداً بكاميرا ثلاثية عاملة بالذكاء الاصطناعي وبدقة 48 ميغابيكسل مع مستشعر IMX 582 رئيس من “سوني” بحجم نصف بوصة يمكنه إنتاج صور فائقة الدقة. ويستخدم المستشعر في ظروف الإنارة الخافتة تقنية دمج المعلومات المكونة من أربعة بيكسلات في وحدة بيكسل واحدة كبيرة قياسها 1.6 مايكرومتر، ما يحسّن الوضوح بدرجة كبيرة عند التقاط الصور الليلية.

وعلاوة على الكاميرا الرئيسة العاملة بدقة 48 ميغابيكسل، يتميز Mi 9T بالقدرة على التقاط صور واسعة وبعيدة عبر عدسة واسعة بدقة 13 ميغابيكسل لها مجال رؤية يبلغ 124.8 درجة، وعدسة أخرى للتصوير البعيد بدقة 8 ميغابيكسل. ويمكن للخيارات التي تقدمها مجموعة العدسات الثلاث هذه أن تغطي معظم إعدادات التصوير، ما يتيح تجربة تصوير مشابهة للتصوير باستخدام الكاميرات العاكسة مفردة العدسة SLR.

ويشتمل الهاتف Mi 9T في الناحية الأمامية على كاميرا منبثقة بدقة 20 ميغابيكسل مع غطاء من الزجاج الصفيري. وتعرض هذه الكاميرا الأمامية، عندما ترتفع إلى أعلى، تأثيرات الإضاءة ويصاحبها واحد من ستة مؤثرات صوتية. وتعمل الحلقة الضوئية في الأعلى بمثابة إشعار ضوئي بالرسائل الواردة إضافة إلى حالة شحن الهاتف. وتتيح ميزة “بانوراما” للمستخدم التقاط صور سيلفي جماعية واسعة بدقة 20 ميغابيكسل تتضمّن عدداً أكبر من الأشخاص وبوضوح عالٍ في لقطة واحدة.

البطارية والنظام الصوتي

يتميز الهاتف الجديد ببطارية كبيرة بقوة 4000 ملي أمبير ساعة ونمط لتوفير الطاقة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في ضبط سطوع الشاشة تلقائياً وتفعيل وضع السكون أثناء الليل، ما يجعل الهاتف يعمل ليوم كامل من الاستخدام الكثيف، في حين يدعم الشحن بقدرة تصل إلى 18 واطاً.

ويأتي Mi 9T مزوّداً بتقنية الاتصال قريب المدى متعددة الوظائف، ازدادت فيها سرعات تنفيذ معاملات الدفع بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، كما يتيح جودة صوت رائعة نظراً لاشتماله على مكبرات صوت 1217SLS وتقنية Smart PAبالإضافة إلى غرفة صوتية كبيرة بحجم 0.9 سنتيمتر مكعب لتشغيل صوتي قوي. ويضمّ الجهاز مقبساً بحجم 3.5 ملم لسماعة الرأس، وقد حصل على شهادة بالصوت عالي الدقة الذي يُنتجه.

التوفر والسعر

بات الهاتف Mi 9T متاحاً في دولة الإمارات بلون الكربون الأسود وبسعر 1,059 درهماً للإصدار بالحجم 6 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و128 غيغابايت من سعة التخزين، وذلك عبر المبيعات الفورية من “أمازون”.