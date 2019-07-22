آبل قد تستورد جزءًا من شاشات OLED لهواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام من شركة LG

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتقد حاليًا أن سامسونج هي المزود الحصري لشركة آبل بشاشات OLED من أجل هواتف iPhone، ولكنها قد تحصل على شريك في التوريد قريبًا.

في مذكرة بحثية جديدة حصل عليها موقع MacRumors، قال المحللون في مؤسسة Barclays المالية أن شركة LG ستعمل على الأرجح على إنتاج نسبة من شاشات OLED لهواتف iPhone الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا العام، وربما تتبعها شركة BOE الصينية في أوائل العام 2020.

أشارت تقارير متعددة إلى أن شركة آبل تعتزم إضافة كل من LG و BOE إلى قائمة مزوديها بشاشات OLED. وتهدف شركة آبل إلى تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها إلى أقصى حد ممكن، وغالبًا ما تقوم بتأمين إثنين من الموردين على الأقل لأي مكون معين، وهي إستراتيجية تقلل من مخاطر سلسلة التوريد وتحسين موقفها التفاوضي.

من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم شركة آبل بإطلاق ثلاث طرازات جديدة من iPhone في العام 2019، بما في ذلك طرازين يضمان شاشات بتقنية OLED بأحجام 5.8 إنش و 6.5 إنش وطراز آخر يضم شاشة LCD بحجم 6.1 إنش. وفي العام 2020، تشير الشائعات إلى أن شركة آبل ستعتمد كليًا على شاشات OLED في هواتف iPhone، وهذا ما يعني بأنها لن تقوم في العام المقبل بإطلاق طراز جديد من iPhone مزود بشاشة LCD، وإنما ستقوم بدلاً من ذلك بإطلاق ثلاث طرازات تحتوي جميعها على شاشات بتقنية OLED.