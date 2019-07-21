معالجات Intel بدقة 7 نانومتر مُخططة للصدور في 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّدت شركة Intel أنها تُخطط للتسريع في وتيرة إنتاج المعالجات بدقة تصنيع 7 نانومتر حتى تصبح جاهزة في العام 2021، و من المتوقع أن تخوض هذه المعالجات آنذاك منافسة مع دقة تصنيع 5 نانومتر من شركة TSMC التايوانية، و من الجدير بالذكر أنه و على الرغم من اختلاف دقة التصنيع، إلا أن انتل تُقدم دائماً جودة منافسة للغاية بفضل مستوى التكنولوجيا التي تمتلكها.

و يُذكر بأن الشركة تُخطط لزيادة جهودها من أجل إنتاج معالجات 10 نانومتر هذا العام و في النصف الأول من العام القادم 2020 من أجل الخوادم الضخمة. شركة AMD المنافس اللدود لإنتل كانت قد انتقلت بالفعل إلى تكنولوجيا 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية، و قد باشرت بإطلاق الجيل الثالث من معالجاتها المميزة Ryzen.