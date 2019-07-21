تكنولوجيا: شاومي تعلن عن الساعة الميكانيكية T-Series CIGA Design

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت من محبي الأجهزة الذكية ذات التصميم الشفاف، فإن شاومي تقدم هذه الساعة الميكانيكية الجديدة T-series CIGA Design والتي تتميز بهيكل دائري شفاف تمامًا يكشف عن جميع الأجزاء الميكانيكية الداخلية للساعة.

وعلى الرغم من أن الساعة لا توفر أي مميزات لتتبع اللياقة البدنية أو مميزات الإشعارات الموجودة ضمن أغلب الساعات الذكية التقليدية، إلا أن ساعة T-Series تركز على الجودة الفائقة والنواحي الجمالية، إذ أن الغلاف الخارجي يسمح لك برؤية جميع الأجزاء الداخلية بالساعة بزاوية 360 درجة.

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وتقدم شاومي الساعة الذكية مقابل سعر 101 دولار أمريكي، على أن تتوفر ساعة T-Series بنموذجين بسوارات مميزة باللون الأحمر والأسود.

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