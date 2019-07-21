4 طرق لممارسة الرياضة في المنزل مع Google Home

يقوم مستخدمو جهاز (جوجل هوم) Google Home؛ بتكرار نداء “مرحبًا جوجل Hey Google” كثيرًا طوال اليوم، وذلك لتوجيه الأوامر الصوتية للجهاز، حيث يمكنه تنفيذ العديد من المهام، مثل: المساعدة في الوصول لوصفات الطعام، أو إيقاظك في الصباح الباكر، أو تشغيل مقاطع الموسيقى المفضلة، وغير ذلك الكثير.

ولكن إذا كنت قد اتخذت بعض القرارات الصحية والتي يعتبر الجزء الأول منها هو ممارسة التمارين الرياضية، فإن جهاز Google Home يمكنه مساعدتك على القيام بذلك داخل المنزل دون الحاجة إلى الاشتراك في أحد النوادي الرياضية، أو صالات الجيم Gym، أو شراء دروس الفيديو أو استهلاك المساحة التخزين على هاتفك لتثبيت تطبيقات اللياقة البدنية.

يمكن لجهاز Google Home تسهيل الأمر عليك من خلال (مساعد جوجل الصوتي) Google Assistant الذي يقدم لك العديد من الخيارات للبدء في رحلة الحصول على جسم رشيق وصحة أفضل.

فيما يلي 4 طرق يساعدك من خلالها جهاز Google Home على دمج ممارسة الرياضة في روتينك اليومي:

في البداية ستحتاج إلى ضبط إعدادات تطبيق Google Home للوصو ل لقسم الصحة والرياضة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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افتح تطبيق Google Home.

اضغط على خيار (الميكروفون) Microphone.

اضغط على أيقونة (اكتشاف) الموجودة في أسفل اليمين.

انتقل إلى أسفل الشاشة، سترى عدة أقسام منها: الفنون وأسلوب الحياة، والأعمال التجارية والمالية، وما إلى ذلك. اسحب لليسار حتى تجد قسم (الصحة والعافية) Health and Wellness، اضغط عليه.

1- تمارين سريعة:

يمكنك أن تبدأ يومك أو تُنهيه بممارسة تمرين سريع لمدة سبع دقائق، فقط قل: “مرحبًا جوجل، تحدث إلى تمارين سريعة – Talk to Quick Workout” سوف يسألك مساعد جوجل عما إذا كنت مستعدًا لبدء التمرين. قل نعم أو لا حسب وضعك.

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ستقوم مجموعات تمارين رياضية مدة كل منها 30 ثانية، وقبل بدء كل مجموعة، سيسألك مساعد جوجل عما إذا كنت مستعدًا، لذلك إذا كنت بحاجة إلى التقاط أنفاسك، فقل نعم، وستحصل على بضع ثوانٍ قبل طرحه السؤال مرة أخرى.

2- أداء تمرين Plank لمدة 5 دقائق:

يعتبر تمرين (بلانك) Plank؛ من أبرز تمارين القوة التي تساعد على شد الجسم وتقوية العضلات بشكل عام، فقط قل: “مرحبًا جوجل، تحدث إلى خمس دقائق بلانك- Talk to Five-minute Plank” سيطلب منك مساعد جوجل اتخاذ وضعية ممارسة التمرين، وستقوم بممارسته 5 مرات، كل مرة لمدة دقيقة واحدة مع راحة مدتها 10 ثوانٍ بين كل منهما.

3- تمارين اللياقة البدنية:

يمنحك هذا الخيار تنوعًا أكبر فيما يتعلق بالتمارين التي تريد القيام بها. فقط قل: “مرحبًا جوجل، تحدث إلى تمارين الجسم كله- Talk to Body Workout” للبدء. يمكنك إخبار مساعد جوجل باسمك، بحيث يمكنه استقبالك في كل مرة كما يفعل الكابتن في الصالة الرياضية.

سوف يسألك مساعد جوجل عن التمرين الذي تريده – تمرين للجسم بالكامل، أو تمرين للبطن، أو تمرين للذراع – وبعد إبلاغه بنوع التمرين الذي ترغب في ممارسته، سيسألك عما إذا كنت مستعدًا للبدء، حيث يمكنك الإجابة بأن تقول نعم أو لا.

إذا اخترت تمارين البطن أو الذراع فإنك ستبدأ في ممارسة أربعة تمارين تستهدف هذه المناطق، وسوف يسألك عما إذا كنت مستعدًا للمتابعة بعد بضع ثوانٍ، حتى تتمكن من التقدم بالسرعة التي تريدها، وبعد الانتهاء من التدريبات الأربعة، تحصل على دقيقة واحدة من الراحة.

4- دليل التأمل:

يُعد التأمل أحد الطرق المهمة لتدريب العقل على التركيز، وإعادة توجيه الأفكار، لذلك فهو لايقل أهمية عن ممارسة التمارين الرياضية.

إذا كان يومك طويل وتشعر بالإجهاد، يمكنك أن تقول “مرحبًا جوجل، اطلب دليل التأمل Ask Meditation Guide”. يمكنك المشاركة في مجموعة من تمارين التأمل مع مقطع موسيقى هادئ يساعدك على الاسترخاء وإعادة التركيز.