كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “OmniFob” جهاز التحكم عن بعد الذكي لأتمتة وأمن المنزل

متابعة-سنيار: يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد الذكي OmniFob لأتمتة المنزل أو لأمن المنزل أو لتحديد المواقع وفقا لاحتياجاتك.

أطلقت OmniFob متعددة الاستخدامات عبر Kickstarter وقد تجاوزت بالفعل هدف تعهدها المطلوب بفضل أكثر من 630 مؤيدا مع بقاء 29 يوما في حملتها.

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OmniFob عبارة عن سلسلة مفاتيح بحجم الإصبع تقوم بتحويل أي سلسلة مفاتيح قياسية إلى جهاز تحكم عن بعد متصل يوفر وصولا سريعا وسهلا إلى الميزات الذكية المفضلة لديك، دون الحاجة إلى ربط العديد من أجهزة التحكم عن بعد الضخمة، أو إخراج هاتفك الذكي الضخم، أو استخدام كلتا يديك.

يمكنك فتح المرآب وإضاءة الأنوار، وتشغيل السيارة، والبحث عن مفاتيحك، واطلب المساعدة، وأكثر من ذلك كله في واحدة ذكية جدا متصلة بسهولة بأي سلسلة مفاتيح تقليدية ومتوافقة أيضا مع Keyline’s Slide 3.0 من Keyport.

OmniFob متاح للدعم على Kickstarter، وتتوفر التعهدات من 78 دولارا أو ما يقرب من 63 جنيها إسترلينيا، مما يوفر خصما بنسبة 40٪ على سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال فبراير 2020.