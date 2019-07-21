كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هل هكذا سيبدو iPhone 11 القادم؟

متابعة-سنيار:تكشف النماذج الوهمية عن الشكل الذي سيبدو عليه هاتف iPhone القادم من Apple، والذي يُفترض أن يطلق عليه iPhone 11، في سبتمبر.

ووفقًا لسلسلة من النماذج الوهمية، فمن المحتمل أن يحتوي على كاميرا ثلاثية العدسة مكتنزة.

وفقًا للنماذج الوهمية التي نشرها مستخدمي YouTube البارزين ، بما في ذلك marques brownlee (AKA mkbhd)، و lewis hilsenteger للعلاج unbox، و dave lee، يبدو أن أبل تستعد لإطلاق ثلاثة إصدارات من جهاز iPhone 11.

شاشة بحجم 5.8 بوصة – النموذج القياسي – بقياس 143.6 × 70.9 × 7.7 ملم، وشاشة بحجم 6.5 بوصة مع بصمة 157.5 × 77.4 × 7.7 ملم (iPhone 11 بحد أقصى)، وشاشة 6.1 بوصة وأبعاد 150.9 × 75.7 × 8.3 ملم (iPhone 11R).

ويبدو أن هاتف أبل يضم نظامًا ثلاثي العدسات، مما يضيف عدسة واسعة جدا لأول مرة، في حين أن طرز iPhone 11 و max مزودة بثلاث عدسات كاميرا، من المتوقع أن يحتوي iPhone 11R على اثنين فقط.

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النماذج الوهمية لا تكشف الكثير عن المواصفات الأخرى، وتشير الشائعات السابقة إلى أن أحدث طراز سيحتوي على شاشة OLED بحجم 5.8 بوصة، وسيحتوي iPhone 11 max على شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة، بينما سيحتوي iPhone 11R الأرخص على شاشة LCD بحجم 6.1 بوصة.