LG تسجل علامات تجارية جديدة تحت إسمها، ومن بينها LG V60 و LG V70

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت شركة LG بإطلاق تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية تحت العلامة التجارية LG W Series، وهي التشكيلة التي تتألف حتى الآن من ثلاثة هواتف ذكية تشمل LG W10 و LG W30 و LG W30 Pro. كان القصد من هذه التشكيلة هو المنافسة في سوق الهواتف الذكية المتدنية في الهند. وكما يحدث في الصين، فقد تم بيع هذه الهواتف الذكية على شكل دفعات على متجر أمازون الهند مع العلم بأن تلك الدفعات نفدت في غضون دقائق.

بعد نجاح سلسلة هواتف LG W Series الجديدة، تخطط شركة LG لإطلاق تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية، وهذه المرة تحت العلامة التجارية LG M Series. وتم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد شركة LG تتقدم بطلب للحصول على العلامة التجارية LG M10 من أجل أحد هواتفها الذكية القادمة. ونحن نعتقد بأن LG M10 سيكون هو الهاتف الأول في تشكيلة LG M Series الجديدة التي من المرجح أن تشمل أيضًا في المستقبل هواتف أخرى مثل LG M20 و LG M30 و LG M30 Pro وما إلى ذلك.

نتساءل عما إذا كان لدى الاثنين أي تشابه أو ما إذا كانت سلسلة الهواتف الذكية LG M Series مخصصة فقط لأسواق محددة، بما في ذلك كوريا الجنوبية. نحن لدينا إنطباع بأن Galaxy M10 قد يكون جهازًا متدني مقارنة بالهاتف LG W10.

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وبغض النظر عن LG M10، فقد قامت شركة LG كذلك بتسجيل علامتين تجاريتين إضافيتين، وهما LG V60 و LG V70. وكما تعلمون على الأرجح، فالهاتف LG V50 يعتبر هو العضو الأحدث في تشكيلة LG V Series، وهو يعد في الأساس نسخة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف LG V40.

إعتادت شركة LG الكشف عن العضو الجديد في سلسلة هواتف LG V Series في فصل الصيف. ومع ظهور الهاتف LG V50 ThinQ جنبا إلى جنب مع LG G8 ThinQ، فربما لن نرى الهاتف LG V60 ThinQ حتى العام المقبل. ومع ذلك، إذا كان هناك شيء تم إثباته هنا، فهو عزم شركة LG تعزيز سلسلة هواتف LG V Series بأعضاء جدد لدورتين إضافيتين على الأقل.