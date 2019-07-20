أدلة جديدة تلمح إلى أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيحصل على كاميرا خاصة لتسجيل الفيديوهات

فاطمة أيت طالب - دبي - يراقب العالم كله عن كثب شركة Huawei نظرًا لإقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هاتفها الرائد التالي Huawei Mate 30 Pro. في السنوات القليلة الماضية، عملت هذه الشركة الصينية بإستمرار على الدفع بتكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية إلى الأمام، فضلا عن تطوير أجهزتها من حيث العتاد والتصميم.

وفقا لأخر الأخبار، فيبدو أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيحصل على بعض الميزات القاتلة الجديدة على مستوى الكاميرا. في الواقع، لقد تم رصد شركة Huawei تقوم بتسجيل العلامات التجارية ” Cine Lens ” و ” Camera Matrix ” لدى مكتب الملكية الفكرية في الإتحاد الأوروبي يوم 17 يوليو. لسنا متأكدين تمامًا مما تشير إليه هذه العلامة التجارية الأخيرة، ولكن لدينا فكرة جيدة عما يمكن أن تشير إليه العلامة التجارية الأولى.

نجحت شركة Huawei في تحقيق بعض التقدم الرائع فيما يتعلق بإلتقاط الصور، ومع الهاتف Huawei Mate 30 Pro قد نشهد بعض التقدم فيما يخص تسجيل الفيديوهات. ومن الممكن تخصيص إحدى الكاميرات في الهاتف Huawei Mate 30 Pro من أجل تسجيل الفيديوهات.

Advertisements

وصف هذه العلامة التجارية يقول : ” التصوير السينمائي، العدسات البصرية لتسجيل وإستنساخ ومعالجة الصوت والصورة والبيانات “. ومن خلال هذا، يتضح لنا أنه تم تصميم عدسة الكاميرا السينمائية الحقيقية لتصوير مقاطع الفيديو. وبفضل شراكة Huawei مع Leica، فقد نرى هذه الأخيرة تصمم مجموعة من العدسات المحسنة لتسجيل الفيديوهات.

وبطبيعة الحال، نحن نتطلع إلى رؤية هاتف من شركة Huawei مزود بقدرات تصوير أفضل للفيديوهات وأدوات تحكم يدوية دقيقة للفيديوهات. عمومًا، هذه مجرد تكهنات في الوقت الراهن، وبالتالي سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من كل شيء.