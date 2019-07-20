تكنولوجيا: نظام Hongmeng OS القادم من هواوي لا يستهدف الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار Catherine Chen نائب رئيس شركة هواوي في تصريحاته لXinhuaNet أن نظام Hongmeng OS الذي يطور حالياً لا تستهدف به الشركة الهواتف الذكية، حيث تدعم هواوي هواتفها القادم بمنصة الأندوريد.

أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن هواوي تطور نظام تشغيل Hongmeng OS ليكون بديل لنظام تشغيل الأندوريد بعد سحب ترخيص الأندوريد من الشركة مع تداعيات الحظر الذي فرض من الإدارة الأمريكية على هواوي.

إلا أن تصريحات جديدة جاءت عبر نائب رئيس شركة هواوي Catherine Chen، أكدت على أن نظام Hongmeng OS لا يستهدف الهواتف الذكية، لذا يبدو أن العملاق الصيني مستمرة في دعم هواتفها الذكية بنظام تشغيل الأندوريد خلال الفترة القادمة.

كما أضاف Catherine Chen في تصريحاته إلى XinhuaNet، أن نظام Hongmeng OS يأتي خلال الفترة القادمة ليدعم الأغراض الصناعية حيث تستمر هواوي في دعم إصداراتها بنظام تشغيل الأندوريد.

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ولقد أشارت شركة هواوي سابقاً عند بدء حظر ترخيص الأندوريد، أن نظام الشركة الخاص الذي يطور حالياً سينطلق في خريف هذا العام، لذا كان من المتوقع أن يكون النظام بديل لمنصة الأندوريد، كما ألمح الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات متعددة إلى أن Hongmeng هو بديل لمنصة الأندوريد، أو أنه سيكون البديل الإحتياطي للأندوريد.

وتشير التوقعات إلى أن السبب وراء تصريحات هواوي الجديدة يعود إلى التراخيص التي ستقدم للشركة خلال الفترة القادمة وفقاً لقرارات ترامب الأخيرة، والتي ستشمل ترخيص الأندوريد، لذا تغيرت تصريحات هواوي من الإشارة إلى نظام Hongmeng OS كبديل للأندوريد إلى تأكيد الشركة على أنه غير مخصص للهواتف الذكية.

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