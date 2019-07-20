المتصفح Firefox سيحذرك عندما تظهر بيانات تسجيل الدخول المحفوظة في أحد الإختراقات

فاطمة أيت طالب - دبي - إختراق البيانات هي حقيقة مؤسفة في العصر الحديث. تنتشر البيانات المخترقة بسرعة كبيرة مما يجعلها قادرة على التسبب بصداع كبير للمستخدمين المتأثرين. للتأكد من إتخاذ الإجراءات المناسبة إذا وجدت نفسك في مثل هذا الموقف، فسوف سيبدأ المتصفح Firefox بتحذير المستخدمين إذا ظهرت بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم في إحدى الإختراقات.

تقول شركة Mozilla أن المتصفح Firefox سيقوم بذلك كجزء من شراكة مع موقع Have I Been Pwned المتخصص في التحقق من بيانات التسجيل المخترقة. وتقوم شركة Mozilla بربط خدمة Firefox Monitor المستقلة وخدمة إدارة كلمات المرور Lockwise مع المتصفح Firefox مباشرة. سيُمكن هذا المتصفح من إعلامك في حالة ظهور معلومات تسجيل الدخول المحفوظة في أي خرق للبيانات.

سيقوم المتصفح بإجراء مسح لأسماء المستخدمين وكلمات المرور المحفوظة للتحقق مما إذا كانت جزءًا من البيانات المخترقة التي تم تسريبها على الويب. إذا إتضح أن هناك تطابق، فسوف يقوم المتصفح Firefox بإبلاغ المستخدم على الفور ويحثه على تغيير كلمة المرور الخاصة به.

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ستعمل هذه الميزة فقط مع البيانات المخترقة التي تم تسريبها وحيث تم حفظ كلمة المرور المعنية قبل فضح الإختراق. سيعرض تقرير الحماية القادم للمتصفح أيضًا إحصائيات عن عدد الإختراقات التي تم فيها الإستيلاء على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.