عمال أحد المصانع في الصين لجؤوا إلى حيلة مثيرة لتهريب مكونات iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - جميع الشركات لديها التكنولوجيات الخاصة بها والتي تجعل منتجاتها فريدة عن منتجات الشركات الأخرى. شركة آبل ليست إستثناء حيث نتخيل أن الشركة تعمل على مدار الساعة للمساعدة في منع التسريبات، ولكن يبدو أنه في وقت ما، وقع حادث في الصين يستحق أن يتم إنشاء فيلم حوله.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Information، عقب تسريب iPhone 5C في العام 2013، شكلت شركة آبل فريق عمل جديد يدعى “New Product Security”، وهو يعمل على مراقبة جودة الأمن في بعض الشركات الموردة للمكونات الأكثر حساسية في الصين. ومن بين الحوادث التي إكتشفها هذا الفريق نجد إنشاء نفق في زاوية إحدى الغرف لتهريب المكونات.

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تم إخفاء هذا النفق خلف آلة كبيرة كان العمال يأملون أن توفر لهم مخرجًا يمكنهم من خلاله تهريب المكونات. كما لو لم تكن هذه القصة مجنونة بما فيه الكفاية، يمضي التقرير ليضيف أن فريق “New Product Security” قد وجد أيضًا أن بعض العمال في المصانع حاولوا إخفاء بعض المكونات في السقف، وفي صناديق المناديل، والأحذية، والأحزمة، والملابس الداخلية، وحتى في بقايا النجارة المعدنية.

ليس سرًا أن شركة آبل صارمة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالتسريبات، ولكن إذا نظرنا إلى التسريبات التي رأيناها في السنوات الأخيرة، فيبدو أن شركة آبل بحاجة إلى المزيد من العمل.