واجهة Samsung One UI 2.0 الجديدة ستأتي جنبا إلى جنب مع ميزات Android Q الرئيسية

فاطمة أيت طالب - دبي - تمثل Samsung One UI تحولاً كبيرًا في لغة التصميم المتبعة من قبل شركة سامسونج في أنظمة التشغيل التي تستخدمها على أجهزتها. لا تزال واجهة المستخدم الجديدة والتي ظهرت لأول مرة مع Galaxy S9 و +Galaxy S9 و Galaxy Note 9 في شهر يناير الماضي، توفر جميع وظائف الواجهة السابقة ولكن في تصميم أكثر إنسيابية.

يزعم تقرير جديد أن الإصدار التالي من واجهة Samsung One UI سيصل جنبًا إلى جنب مع نظام Android Q وستقوم شركة سامسونج بالإستفادة من جميع التحسينات الأخيرة التي أضافتها شركة جوجل للإصدار الجديد من نظام الأندرويد. وستكون إحدى الميزات الرئيسية الجديدة هي الرفاهية الرقمية ” Digital Wellbeing ” مع وضع ” Focus Mode ” الجديد الذي يساعدك أساسًا في التحكم في نمط إستخدامك للتطبيقات عن طريق وضع حدود للإستخدام.

تحسين إجراءات التحكم في الصلاحيات، وتخصيص مظهر الإعدادات، وإعادة تصميم قائمة المشاركة، تعتبر من بين مستجدات Android Q الأخرى المعروفة والتي من المحتمل أن تشق طريقها إلى واجهة Samsung One UI 2.0.

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بالإضافة إلى ذلك، يدعي التقرير الجديد أن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series الرائدة القادمة من سامسونج ستأتي مسبقًا مع واجهة Samsung One UI 2.0، ولكن لا توجد أية تفاصيل حول ما يمكن أن يحققه ذلك من حيث الميزات. ومع إقتراب موعد إطلاق النسخة الرسمية والنهائية من نظام Android Q، فينبغي أن نسمع المزيد حول الإصدار التالي من واجهة المستخدم التابعة للشركة الكورية الجنوبية قريبًا.