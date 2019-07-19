مخترعان مصريان يحصدان ذهبية في مجال الطاقة بمعرض كوريا

حصد المخترع المصري، أحمد عبد الله عبد اللطيف عبد الرحمن السيد، المعروف باسم “أحمد نيوتن”، وشقيقته مي عبد الله عبد اللطيف عبد الرحمن السيد، الميدالية الذهبية على مستوى العالم، في منافسة بمعرض “كوريا الدولي للمخترعات” وذلك في مجال الطاقة، وتحديدًا توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الموجات الصوتية.

وقال أحمد: إن تخصص اختراعه في مجال الطاقة عبارة عن تطوير لتقنية وصل إليها العلماء الكوريين في توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الموجات الصوتية، وكانت نتائجهم ٤ فولت وميكرو أمبير وبعدها انتجوا جهاز (Sonea) المُستخدم من قبل الشعب الكوري لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الموجات الصوتية.

وأوضح المخترع المصري أنه طور هذه التقنية لتصل إلى 90 أمبير و 110 فولت كمصدر أولي، مشيرًا إلى أن نتائج اختراعه أبهرت الكوريين مقارنةً بنتائج اختراعهم الذي لم يتخطى حاجز 4 فولت من نفس نوع التقنية، وبالتالي كُرم باسم مصر، ومُنح ميدالية ذهبية على مستوى العالم.

وذكر أحمد أن المعرض مُنظم من قبل “المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية بالأمم المتحدة WIPO”، بالاشتراك مع منظمة المخترعات الكوريات، تحت اسم “معرض كوريا الدولي للمخترعات”.

وحول أهمية اختراعه، أوضح أحمد أن اختراعه طاقه نظيفة يمكن الاعتماد عليها كبديل للطاقه غير النظيفة، ويمكن استخدامه على المستوى الدولي وفي استخدامات الحياة اليومية للأفراد مثل شحن الهواتف والسيارات.