التحديث الأخير للهاتف OnePlus 7 يحسن أداء الكاميرا، وتحديث OnePlus 7 Pro يستأنف عمله

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لوجود خلل في خاصية النقر على الشاشة لإيقاظ الهاتف في تحديث OxygenOS 9.5.9 الذي تم إصداره للهاتف OnePlus 7 Pro، فقد قررت شركة OnePlus إيقاف هذا التحديث مؤقتًا. اليوم، قررت الشركة الصينية إصدار تحديث عاجل يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.10 مع نفس التغييرات ومع الإصلاح للخلل المذكور آنفًا.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة OnePlus كذلك بإصدار تحديث OxygenOS 9.5.7 بعد أقل من شهر على إصدار تحديث OxygenOS 9.5.6 لنفس الهاتف. يجلب هذا التحديث العديد من التحسينات التي تلقاها الهاتف OnePlus 7 Pro، بدءًا من تحسين أداء الكاميرا.

تم في هذا التحديث تحسين جودة صور JPG الملتقطة بدقة 48 ميغابكسل بإستخدام الوضع Pro Mode. وعلاوة على ذلك، فقد تم كذلك في هذا التحديث تحسين الصور الملتقطة بإستخدام الوضع البانورامي Panorama Mode. قامت شركة OnePlus كذلك في هذا التحديث بتسريع وضع التنقل بين الأوضاع في واجهة المستخدم للكاميرا وتحسين التركيز التلقائي.

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تشمل التغييرات الأخرى تحسين حساسة السطوع التلقائي، وتحسين دقة نظام تحديد المواقع العالمي GPS أثناء إطفاء شاشة الهاتف، بالإضافة إلى تحسين جودة الصوت أثناء ربط الهاتف مع سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Bullets Wireless 2. وبالنسبة لعملاء شركات الإتصالات Three و Telenor في السويد، فهم سيحصلون على دعم VoLTE و VoWiFi.

خذ بعين الإعتبار أنه يجري إصدار هذين التحديثين للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro على مراحل. سيحصل عدد محدود من المستخدمين على هذه التحديثات اليوم وفي حالة عدم وجود المزيد من الأخطاء، فسوف يتم إطلاقه للمزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم في غضون أيام قليلة.