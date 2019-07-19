شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توربينات الرياح بأسكتلندا تنتج كهرباء تكفى لتشغيل جميع المنازل مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مزارع الرياح في أسكتلندا فى إنتاج الكثير من الكهرباء خلال هذا العام، لدرجة تجعلها قادرة تقريبًا على تشغيل جميع المنازل مرتين، حيث ولدت التوربينات في جميع أنحاء البلاد طاقة قياسية بلغت 9.8 مليون ميجاوات في الفترة من يناير إلى يونيو 2019.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء أعلى إنتاج للكهرباء في مارس، حيث أنتجت التوربينات في البلاد نحو 2119981 ميجاوات من الطاقة، وكانت الطاقة المولدة خلال فترة الستة أشهر كافية لتزويد حوالي 4.47 مليون منزل، وهو ما يزيد بكثير عن 2.6 مليون وحدة سكنية في اسكتلندا.

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وتسير اسكتلندا تجاه تحويل إمدادها بالكهرباء بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل، فلديها مزارع رياح بحرية وبرية بسعة مجتمعة تبلغ حوالي 8423 ميجاوات.

وقال روبن باركر، مدير سياسات المناخ والطاقة في الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، إن ثورة طاقة الرياح في اسكتلندا تستمر بوضوح في التقدم إلى الأمام، مضيفا: "هذه الأرقام تظهر أن تسخير إمكانات الرياح الوفيرة في اسكتلندا يمكن أن توفر كهرباء نظيفة لملايين المنازل في مختلف أنحاء اسكتلندا".