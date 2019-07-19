شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التكنولوجية التى حدثت مؤخرا حول العالم، وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى..





الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" يهتم بشكل شخصى بعقد البنتاجون الذى تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، والذى من المتوقع على نطاق واسع ان تفوز به أمازون، حيث انحصرت المنافسة على عرض عقد البنية التحتية للدفاع الأمريكى على امازون ومايكروسوفت.





أطلق الاتحاد الأوروبى تحقيقا كبيرا لمكافحة الاحتكار فى منطقة الأمازون وقد يؤدى إلى دفع غرامة تصل إلى 23 مليار دولار، وسيتم التحقيق مع أمازون حول استخدامها للبيانات من تجار التجزئة المستقلين الذين يبيعون منتجاتهم على موقعها.





واجهت عضوة الكونجرس "أوتشيو كورتيز" عدة أسئلة إلى "ديفيد ماركوس" مدير العملات الأجنبية فى فيس بوك حول عملة فيس بوك "ليبرا"، وأنهت "كورتيز" حديثها أن عملة فيس بوك سوف تخضع لسيطرة مجموعة مكونة من شركات خاصة تهدف للربح وليس الممثلين فيها بالانتخاب الديمقراطى، وهى مشكلة كبيرة.

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تحذيرات من خبراء التكنولوجيا من تطبيق FaceApp لحفظه البيانات الخاصة لاستخدامها فى أغراض أخرى.





وفقا لما نشرته CNN، أرسل تنبيه من اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية DNC لحملات 2020 الرئاسية تنصحهم فيها بحذف تطبيق FaceApp الذى يسمح له باستخدام الصور الشخصية لأغراض غير محددة.

وجاء نص الرسالة من ضابط الأمن فى DNC "بوب لورد" وفقا لما حصلت عليه شبكة CNN: "إذا كنت أنت أى من موظفيك قد استخدموا تطبيق FaceApp بالفعل فإننا نوصى بحذف التطبيق على الفور".