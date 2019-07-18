تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بطارية بقدرة 5800 mAh في هاتف ASUS ROG PHONE 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد الإصدار القادم من هواتف ASUS المخصصة للألعاب ROG PHONE 2 في تسريبات جديدة نشرت عبر TENAA، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة تصل إلى 5800 mAh.

ينطلق قريباً إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب من شركة ASUS تجمع فيه الكثير من المميزات الرائدة التي تدعم الهاتف بأعلى آداء بين الإصدارات المميزة في الأسواق.

ولقد أعلنت ASUS مؤخراً عن دعم هذا الإصدار بالإصدار الجديد من معالج كوالكوم Snapdragon 855 بلس، كما رصد الهاتف في تسريبات من TENAA بأعلى قدرة للبطارية تصل إلى 5800 mAh كما يدعم الهاتف شاحن بقدرة 30W، أيضاً ظهرت تسريبات مصورة تستعرض تصميم الهاتف.

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وتقدم ASUS هاتف ROG PHONE 2 هذا العام بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.59 إنش، كما يدعم الهاتف معدل تحديث للإطارات 120Hz وهو أعلى معدل قدم في هواتف الألعاب حتى الآن.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف ROG Phone 2 بقياسات 170.99 في 77.6 في 9.78مم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في مؤتمر يعقد في 23 من يوليو.

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