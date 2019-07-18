Nubia تنشر دفعة جديدة من الصور الملتقطة بالهاتف ZTE Nubia Z20 المنتظر في الشيلي

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المؤسس المشارك للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE، السيد Will Wong بنشر مجموعة من الصور الملتقطة بإستخدام كاميرا الهاتف ZTE Nubia Z20 القادم من الشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo مع العلم بأنه تم إلتقاط هذه الصور من قبل السيد Will Wong نفسه أثناء زيارته للشيلي.

هذه ليست الصور الأولى الملتقطة بإستخدام الهاتف ZTE Nubia Z20 التي يتم مشاركتها على شبكة الإنترنت، فقد قام المؤسس الآخر والرئيس التنفيذي الحالي للعلامة التجارية الفرعية Nubia، السيد Ni Fei في وقت سابق من هذا الشهر بنشر صور أخرى للكسوف الكلي للشمس. ولكن هذه الدفعة الجديدة تعطينا فكرة أفضل عن جودة الصور التي يمكن أن نتوقعها من الهاتف ZTE Nubia Z20.

يبدو أنه تم إقتصاص الصور قليلاً، ولكن لم يتم مساس بيانات EXIF. تبلغ فتحة الكاميرا الأساسية في الهاتف ZTE Nubia Z20 نحو 1.8، في حين يبلغ البعد البؤري 27 ملمتر. الدقة القصوى التي نراها هي 12 ميغابكسل، على الرغم من أن هناك إمكانية أن يضم الهاتف ZTE Nubia Z20 مستشعر بدقة 48 ميغابكسل ولكن تم إلتقاط هذه الصور بإستخدام وضع دمج البكسلات.

هذه هي المرة الثانية التي نرى فيها صورًا ملتقطة بإستخدام الهاتف ZTE Nubia Z20، ولكننا لا نزال نعرف القليل جدًا عن الهاتف نفسه.