سماعات Powerbeats Pro تشق طريقها إلى بلدان جديدة، ومن بينها بلد عربي

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، أعلنت شركة آبل عن سماعات الأذن اللاسلكية Powerbeats Pro. وقامت شركة آبل بإطلاق هذه السماعات لتكون كبديل لسماعات AirPods للأشخاص الذين يحبون الأنشطة التي تتطلب الكثير من الحركة. إذا كنت معجبًا بهذه السماعات وترغب في الحصول عليها، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن هذه السماعات أصبحت متوفرة الآن في بلدان إضافية.

البلدان الجديدة التي قامت فيها شركة آبل بإطلاق سماعات Powerbeats Pro تشمل النمسا وبلجيكا والصين وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا والمجر وهونغ كونغ وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والفلبين وبولندا والبرتغال، روسيا، سنغافورة، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.

تم إطلاق سماعات Powerbeats Pro في هذه البلدان باللون الأسود فقط حاليًا، ولكن سيتم إطلاق الألوان الأخرى أيضًا في وقت لاحق من هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم إطلاق سماعات Powerbeats Pro من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في وقت سابق من هذا العام، وكان توافرها محدودًا في ذلك الوقت، ولكن يبدو الآن أنها توسعت لتشمل المزيد من البلدان.

Advertisements

لا تعتبر سماعات Powerbeats Pro رخيصة، فهي تكلف 250 دولار أمريكي. وبالتالي، هذا السعر يجعلها أغلى من سماعات AirPods الحالية، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على صوت ذات نوعية أفضل وأيضا مستوى معين من المقاومة للمياه من أجل إستخدامها في صالة الألعاب الرياضية، فهذه السماعات تستحق على الأرجح إهتمامك.