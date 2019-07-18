شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة وضحاها امتلئت مواقع التواصل الاجتماعى بصور لشباب فى مقتبل العمر وهم فى عمر الـ60، بفضل تطبيق FaceApp والذى تم إطلاقه منذ عام 2017، ولكن ذاع صيته منذ عدة أيام بصورة كبيرة.

ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعى لتغيير الصور لتبدو أكبر أو أصغر سنا أو تغيير نوع الشخص بالصورة من أنثى لذكر أو العكس، وبعد انتشار التطبيق حذر بعض الخبراء من خطورة هذا التطبيق فى جمع البيانات الشخصية ، حيث تمنح شروط FaceApp حرية استخدام محتوى المستخدم كما ترغب الشركة، بالإضافة إلى وصول التطبيق لمكتبة الصور على هاتف المستخدم حتى إذا كان هذا الشخص لا يمنح التطبيق إذنا للقيام بذلك.

وقدم الموقع البريطانى خطوات لمعرفة طريقة منع FaceApp من الوصول إلى مكتبة الصور وجمع البيانات منها

قم بتنزيل تطبيق FaceApp من متجر التطبيقات أو متجر جوجل بلاى مع رفض عرض الاشتراك فى التطبيق عند فتحه.

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التقط صورة لنفسك أو اختار صورة من مكتبة الصور الخاصة بك، ولكن عن طريق الضغط فوق زر "صور" فى الجزء السفلى من الكاميرا دون إتاحة وصول التطبيق لمكتبة الصور بأكملها.





قم بالتمرير إلى اختيارات العمر فى أسفل الشاشة





واختار القديم لمعالجة الصورة





يمكنك أيضا استخدام الصور التجريبية التى يوفرها التطبيق أو اختيار صور للمشاهير من خلال الضغط على الزر بالقرب من أسفل التطبيق.