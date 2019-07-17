شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثالث أكبر كوكب قزم ليس له غلاف جوى.. تعرف على ماكيماكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ماكيماكي ثالث أكبر كوكب قزم بالنظام الشمسي، تم اكتشافه في 31 مارس 2005 والاعتراف به من قِبل الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) يوليو 2008، وكان يُعتقد أن ماكيماكي هو الوحيد من بين أربعة كواكب قزمة خارجية لا تمتلك أقمار، حتى تم اكتشاف قمره الوحيد أبريل 2016.ماكيماكى:
يعد ماكيماكي ثاني ألمع جسم في حزام كوبير بعد بلوتو، ومع ذلك كان من الصعب العثور عليه، إذ تم اكتشافه أثناء البحث عن كواكب عابرة لنبتون.
اعتقد علماء الفلك أن ماكيماكي كان يتمتع بطقس مشابه لجو بلوتو، ولكن اكتشف أنه يفتقر غالبًا إلى غلاف غاز بعد عدة أبحاث وبيانات.
وتم تسمية ماكيماكي بعد ثلاث سنوات من اكتشافه، حيث يأتي الاسم من إله الخصوبة في أساطير رابا نوي وهم السكان الأصليون لجزيرة إيستر.
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