مميزات Gmail 2019 الجديدة التي يجب عليك أن تجربها

هناك مميزات كثيرة في Gmail 2019 صدرت جديداً وتميز النسخة الأحدث من واحد من أشهر خدمات البريد الإلكتروني مؤخراً، بريد Gmail أصبح عمره الآن 15 عاماً لذا فإن جوجل قررت أن تضيف له الكثير من المميزات الجديدة المطلوبة بكثرة من المستخدمين.

الكثير منا يمضي وقتاً طويلاً في العمل مع بريد Gmail خاصةً إن كنت تعمل في شركة كبيرة تحتاج فيها إلى مراسلات مستمرة بالبريد الإلكتروني لجميع زملائك أو رؤسائك أو موظفيك في الشركة لذا فإن هذه المميزات الجديدة ستسهل عليك العمل مع البريد الإلكتروني وتوفر عليك الكثير من الوقت الذي تمضيه وأنت تحاول الوصول إلى الحلول المناسبة.

مميزات Gmail 2019 :

إليكم الآن قائمة بأهم مميزات بريد جوجل Gmail الجديدة التي ستساعدك على أداء عملك بشكل أفضل:

الضغط بزر الفأرة الأيمن لتصل إلى قائمة التعديل السريع على الرسالة :

عندما تضغط بزر الفأرة الأيمن على الرسالة الإلكترونية التي وردت إليك ستجد الكثير من الاختيارات التي كنت تحتاج إلى تحديد الرسالة مسبقاً لتعمل معها وستجد إختلافات كثيرة ستفيدك جداً في العمل مع رسائل البريد الالكتروني مثلما ترى في الصورة أعلاه.

تأجيل الرسائل لوقت لاحق :

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يمكنك الآن أن تؤجل الرسائل لوقت لاحق دون أن تقوم بفتحها وأن تطلب من gmail أن يقوم بتذكيرك بها في الوقت الذي ستحدده لها سواء كان خلال اسبوع او يوم او في موعد محدد.

رسائل التنبيه :

يمكنك أن تطلب من gmail ان يرسل لك رسائل تنبيهية لتذكرك بالرد على الرسائل الإلكترونية الهامة التي تحتاج إلى رد سريع خاصةً إن لم تكن قمت بالرد عليها مسبقاً، تفيدك هذه الخاصية تحديداً في العمل الحر حيث ستذكرك بالرد على عملائك مباشرةً.

جدولة إرسال الرسائل لوقت لاحق :

يمكنك الآن أن تجدول الرسائل لترسلها في وقت لاحق من اليوم بعد أن تقوم بكتابتها ويتم إرسالها بشكل تلقائي في الموعد الذي تحدده، هذه الميزة مناسبة جداً لمن يحب أن يقوم بتسليم الأعمال عبر رسائل البريد الإلكتروني في مواعيد ثابتة أو قبل موعد الـ Deadline او في موعد مناسب لك.

كانت هذه أهم المميزات الجديدة التي ستفيدك في العمل مع بريد جوجل الإلكتروني وستقدم لك فوائد كثيرة توفر عليك الكثير من الوقت في الفترة القادمة عندما تعمل مع بريد gmail