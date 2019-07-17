شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعلان فيس بوك عن عملتها الجديدة.. اعرف إيه هى تكنولوجيا الـblockchain والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن تقنيات التشفير عديدة وبأشكال مختلفة، وقد تم استغلال هذه التقنيات فى إنشاء عملات رقمية مشفرة مثل البيتكوين التى تعد أشهر العملات، لكن ظهرت مؤخرًا أيضًا عملة ليبرا الخاصة بشركة فيس بوك، كما أن هناك ثورة تكنولوجية أخرى فى عالم التبادل الرقمى والأموالى الرقمية، وهى تكنولوجيا الـblockchain، فإن لم تكن قد سمعت عنها من قبل، فإليك كل ما يجب أن تعرفه عنها.







الفرق بينها وبين الفرق بينها وبين العملات الرقمية يعد نظام البلوك شين غير مقتصر فقط على العملات الرقمية، حيث وصفه البعض بأنه نظام شامل يمكن أن يوازى الإنترنت نفسه. Advertisements نظام الأمان الخاص بالبلوك شين؟ نظام الأمان الخاص بالبلوك شين؟

ماهى البلوك شين؟ظهرت تكنولوجيا البلوك شين أول مرة فى عام 2009 أى منذ 10 سنوات، وهى نظام برمجة جديد وشامل يقوم على أساس الند للند، ويتم استخدامها فى التعاملات التكنولوجية بين العملاء مباشرة دون الحاجة لوسيط ولا يوجد مراقب حكومى أو متحكم بالعمليات التى تتم من خلالها.

إن نظام الأمان الخاص بالبلوك شين أكثر أمانًا من أى نظام تشفير أخر، فهو يوفر خدمات مصرفية أكثر أمانًا من البنوك والتعاملات التقليدية، وهذا يرجع لكونه غير مركزى ولا يوجد عليه رقيب ولا متحكم، مما يجعله مثالى للمعاملات المالية وتخزين المعلومات الهامة.