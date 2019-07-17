ماهو الوضع النظيف clean boot في ويندوز 10؟ وكيف تستخدمه ؟

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هل تعرف أن ويندوز 10 يمتلك وضع يدعى الوضع النظيف Clean Boot ؟ جميعنا بالطبع يعرف الوضع الآمن Safe boot وفوائده المتعددة بل وطرق الدخول إليه مباشرةً ونعرف أن هذا الوضع يقدم لك نظام التشغيل وهو يعمل بأقل قدراته وإمكانياته وهذا يعني أنك تضمن أن يعمل النظام بسلاسة ونجاح دون وجود أي مشاكل آخرى تعطل أو تعوق عمل النظام من برامج الطرف الثالث.

سنتحدث معكم اليوم عن الوضع النظيف CLean boot وفوائد الإقلاع إليه وإستخدامه مباشرةً بدلاً من إستخدام الوضع الآمن Safe boot أو تحميل نظام تشغيل جديد.

الفرق بين الوضع النظيف Clean Boot و الوضع الآمن Safe Boot :

الفرق الأساسي بين الوضعين هو أنك في الوضع الآمن تقوم بتشغيل الويندوز بأقل الإمكانيات والإستخدامات، لا تستطيع تشغيل الإنترنت أو الإتصالات بشكل عام تلقائياً وتحتاج لتفعيلها يدوياً كما لا تستطيع وضع خلفية أو تحميل أو تثبيت برنامج على النظام ولكن تستطيع إزالة البرامج.

الوضع النظيف CLean Boot مشابه لهذه الفكرة ولكن الفرق الوحيد أنك تستطيع الإستفادة من جميع خواص ومميزات ويندوز 10 دون فقدان أي ميزة أو إزالتها منك وهذا يعني أنك يمكنك أن تستخدم الإنترنت والخلفيات وغيرها من الأمور ولكن دون خدمات برامج الطرف الثالث، يمكنك إستخدام البرنامج في حد ذاته ولكن خدمة البرنامج التي تعمل في الخلفية بشكل تلقائي لن تعمل مجدداً.

تفعيل الوضع النظيف Clean Boot في ويندوز 10 :

في البداية تحتاج إلى فتح نظام التشغيل في الوضع العادي ثم الضغط على زري علامة الويندوز وحرف R لتظهر لك قائمة التشغيل، قم بكتابة الأمر التالي فيها :

msconfig

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سيقوم النظام الآن بفتح نافذة إختيارات يمكنك إختيار عدة أمور من بينها توجه إلى القسم العام General وقم بتغيير إختيار بدأ التشغيل ليصبح Selective Startup مثل الموجود في الصورة، عندما تقوم بتحديد هذا الإختيار قم بتعطيل إختيار Load Startup Items.

الآن توجه إلى قسم الخدمات Services وقم بإختيار إخفاء جميع خدمات مايكروسوفت، عندما يتم إخفاء جميع الخدمات قم بالضغط على زر Disable all لتغلق جميع الخدمات الخارجة عن نظام مايكروسوفت والخاصة ببرامج الطرف الثالث.

الخطوة الأخيرة ستطلب منك أن تفتح مدير المهام وتختار المهام والعمليات المختلفة من قائمة Startup واحدة تلو الأخرى وتقوم بتعطيلها كلها، عندما تنتهي من كل تعطيل كل الخدمات قم بإعادة تشغيل النظام لتجد أن النظام الآن يعمل في وضعية الإقلاع النظيف.

إلغاء الوضع النظيف :

مع الأسف الخروج من الوضع النظيف ليس بسهولة الخروج من الوضع الآمن، لتخرج من هذا الوضع سيكون عليك إلغاء كل الأمور التي قمت بها في إختيارات النظام وهذا يعني عكس جميع الخطوات التي قمت بها حتى الآن، وتغيير وضع الإقلاع إلى Normal Startup.