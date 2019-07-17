شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر البشر من الاتصال مع الكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزايد الزخم بشكل كبير وراء خطة "اقتحام المنطقة 51" ومعرفة ما تعرفه حكومة الولايات المتحدة عن الكائنات الفضائية، حيث انضم أكثر من مليون شخص إلى مجموعة بفيس بوك لتنظيم خطط لاقتحام هذه المنطقة التى يزعم ارتباطها بالكائنات الفضائية.

ومع ذلك، فقد حذر Derrel Sims أحد خبراء الأجسام الطائرة المجهولة من إجراء اتصالات مع كائنات من خارج الأرض.

وقال Sims وهو عامل سابق فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن هناك فرصة قوية لأن يكون الفضائيين مؤذيين وليسوا لطفاء كما نعتقد، لذا يجب على الناس أن يكونوا حذرين من محاولة الاتصال بالكائنات الفضائية.

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وأضاف: "إنه موقف غير ملائم بالنسبة لهم للتواصل مع أى شخص موجود، لقد فعل بعض الناس ذلك وتوفوا نتيجة لذلك، واستكمل بعض الناس بعد أن أصيبوا بجروح".

جدير بالذكر تم الإعلان عن محاولة اقتحام المنطقة 51 يوم 20 سبتمبر فى الساعة 3 صباحًا - إذا سمح لها بالمضى قدمًا.