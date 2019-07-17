شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تفتتح أحدث فروع Experience Store فى مصر وتقدم عروض حصرية لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن افتتاح فرع جديد من فروع Experience Store المميزة فى شارع النزهة بمنطقة هليوبوليس، وهو الفرع الثالث عشر من فروع هواوي Experience Store المجهزة بأحدث التكنولوجيا والإمكانيات المتطورة التي توفر الراحة والسهولة للعملاء. بمناسبة الافتتاح، ستقدم هواوي عروض ترويجية بالإضافة الي هدايا مميزة خلال يومي الافتتاح الرسمي للفرع 17 و18 من شهر يوليو لعام 2019، سيستمتع العملاء بخصم 10%، بالإضافة إلى الهدايا قيمة عند شراء أية من الهواتف الأتية، Huawei P30 Pro، Huawei Mate 20 Pro، Huawei P30 Lite، Huawei Y7 Prime 2019 وHuawei Y9 Prime 201، بجانب دخول سحب على الفوز بهاتف هواوي P30 Lite.

وبهذه المناسبة قال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، "أن ثقة عملائنا في علامة هواوي التجارية هي التي تدفعنا لتقديم كل ما هو جديد ومطلوب لخدمات ما بعد البيع، نجاحنا في السوق المصري والعالم يستند على عملائنا وشركائنا لأنهم ركيزة عملنا وهم المقياس الرئيسي للنجاح. النجاح الذي حققته هواوي في السوق المصري ليس معتمد على تقديم هواتف ذكية متطورة تلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين فقط، بل بتقديم ايضاً خدمات ما بعد البيع فائقة ومتطورة، لذا نحن نضع عملائنا في المقام الأول لأنهم شركاء نجاحنا."

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وأضاف "لي"، أن الثقافة الشرائية للمستهلك المصري تغيرت وتطورت كثيراً على مر السنوات القليلة الماضية، حيث أن المستهلك يهتم بخدمات ما بعد البيع بنفس درجة اهتمامه بالهاتف الذكي الذي سيشتريه، وهذا ما دفعنا لتطوير مراكز الخدمة الخاصة بهواوي لترضي تطلعات عملائنا الذين يضعوا ثقة كبيرة في علامة هواوي التجارية."

يقدم الفرع الجديد العديد من الخدمات التي يحتاجها عملاء هواوي، والتي تتضمن الدعم الفني، اصلاح كافة أجهزة هواوي بقيادة فريق ذو مهارة عالية قادر علي تذليل كافة الصعاب التي يواجهها العملاء. كما أن الفرع يقدم مجموعة متنوعة من أحدث منتجات هواوي مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الأجهزة المحمولة للاتصال بالإنترنت، الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من الإكسسوارات.

الجدير بالذكر، أن هواوي دشنت 13 فرعا بمفهوم “Experience Store” في مصر والذي يوفر أحدث تجربة لمنتجات هواوي قبل شرائها وذلك لتقديم خدمة فائقة الجودة لعملاء هواوي في القاهرة، الإسكندرية، الدلتا وصعيد مصر كما تقدم مراكز خدمة هواوي الدعم الفني لأكثر من 20 مليون مصري.