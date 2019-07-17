يعتبر اختيار الألوان من الأمور التي تسبب الكثير من الحيرة للمصممين والرسامين أثناء العمل على المشاريع المختلفة، حيث إن انتقاء ألوان بتدرجات متناسقة ومميزة ومناسبة لمضمون التصميم ليست مسألة سهلة إطلاقًا.

تتوافر العديد من برامج التصميم، والمنصات التي تتيح للمصممين، ورسامي الفن الرقمي Digital Art؛ استلهام ألوان وتدرجات متناسقة لاستخدامها في أعمالهم، كما تطورت في الفترة الأخيرة العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تقدم محاكاة واقعية للألوان المائية والزيوت وغيرها الكثير.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة للمصممين والرسامين تساعدهم في أداء عملهم بكفاءة أكبر:

1- تطبيق Ibis Paint X:

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يعتبر تطبيق Ibis Paint X من أهم تطبيقات الرسم، حيث وصل عدد مرات تنزيله لأكثر من 35 مليون نظرًا لما يتمتع به من ميزات، حيث يضم التطبيق أكثر من 2100 مادة، وأكثر من 990 خطًا، وما يصل إلى 142 فرشاة، وعدد كبير من الفلاتر، كما يدعم الأقلام الرقمية، وأقلام التلوين، وأداة انتقاء الألوان Color Picker، وأداة الطلاء BucketFill.

يدعم التطبيق أيضًا ميزة SNS التي تساعدك في تعلم تقنيات الرسم من فيديوهات الرسم لمستخدمين آخرين، وتقنية OpenGL التي توفر لك تجربة رسم سلسة ومريحة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.

2- تطبيق Infinite Painter:

يضم تطبيق Infinite Painter مجموعة أدوات لا مثيل لها للمصممين، والرسامين، حيث يدعم التطبيق ما يصل إلى 200 فرشاة طبيعية، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء فرش مخصصة من خلال أكثر من 60 إعداد للفرشاة، وأكثر من 40 فلتر فوتوغرافي وفني وحركي.

يتيح لك هذا التطبيق إنشاء لوحات بسهولة، أو استيراد صور والعمل عليها، أو البحث في قاعدة بيانات تضم أكثر من مليون صورة متاحة للاستخدام التجاري مجانًا. ويمكنك تصدير الصور بتنسيقات JPG أو PNG أو ملفات PSD للعمل عليها ببرامج التصميم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.

3- تطبيق Coolors:

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يتيح تطبيق Coolors للمصممين، والرسامين استكشاف طرق خلط الألوان أو إنشاء تدرجات لونية بحسب الرغبة، أو من خلال الصور، كما ستجد آلاف اللوحات اللونية في تبويب استكشف، مع إمكانية فلترة هذه اللوحات بحسب لون معين.

يمكنك أيضًا تخصيص ألوانك بدقة من خلال ضبط درجة اللون والتشبع والسطوع، كما يتيح لك التطبيق إمكانية عرض أي تدرج لوني للتعديل عليه بكل بساطة أو استخدامه كما هو،ويمكنك أيضًا حفظ هذه التدرجات أو تصديرها بصيغة PNG أو PDF أو SCSS أو SVG.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.

4- تطبيق Autodesk Sketchbook:

يتيح هذا التطبيق للمصممين، والرسامين إمكانية الوصول إلى أدوات رسم إبداعية سريعة وقوية، للتعبير عن أفكارهم في أي وقت ومن أي مكان.

يوفر التطبيق أدوات الرسم المختلفة ابتداءًا من الأقلام الرصاص وحتى أكثر من 190 فرشاة قابلة للتخصيص، مع إمكانية استخدم المساطر التقليدية، ويمكنك من خلال التطبيق تصدير التصاميم بصيغة PSD أو JPG أو PNG أو BMP أو TIFF.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.

5- تطبيق Artrage:

يتميز تطبيق ArtRage بمجموعة من الأدوات التي تحاكي أدوات التلوين الحقيقية، مثل: الدهانات الزيتية، والألوان المائية، ليتيح لك الإبداع مع الألوان.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، وقد صُممت الواجهة لزيادة المساحة الإبداعية الخاصة بك دون إخفاء الوظائف الهامة مثل: اختيار الألوان.

كما يتيح لك استيراد الصور والعمل عليها، ويدعم خصائص الضغط والإمالة من Apple Pencil، واللمس الثلاثي الأبعاد إذا كان متاحًا.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.