كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| رائدة فضاء متدربة تنشئ أمتعة مقصورة مصممة للسياحة الفضائية

متابعة-سنيار: تعاونت أليسا كارسون، وهي رائدة فضاء متدربة في عمر 18 عاما، مع استوديوهات Horizn التي تحمل علامات تجارية ذكية لتصميم حقائب سفر ناسا المستوحاة من السفر إلى الفضاء.

يحتفل تصميم الإصدار المحدود بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر في 20 يوليو، ويتميز بشعار ناسا وعلامة الأمتعة التذكارية المستوحاة من رحلة الفضاء الرائدة.

تم الانتهاء من أمتعة مقصورة M5 بلون أبيض أبولو مع حواف برتقالية وزرقاء، وتشمل شاحنا ذكيا مدمجا وعجلات دوارة بزاوية 360 درجة وهيكل صلب من البولي كربونات.

تعتبر القطعة المستوحاة من السفر إلى الفضاء، والمتاحة من 19 يوليو، جزءا من مجموعة واسعة، حيث تتعاون كارسون مع فريق من مصممي ومهندسي استوديو هوريزن في دراسة تصميم لتطوير أول حقيبة سفر في العالم: هورايزن.

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استفادت رائدة الفضاء الناشئة من تدريبها وخبرتها لإنشاء نماذج مرئية للأمتعةمع مجموعة من الميزات والمواد التقنية المبتكرة، بما في ذلك بنية ألياف الكربون المحسنة من الجرافين، والقاعدة الكهرومغناطيسية، والأمن الحيوي، والشاشات الذكية والتكنولوجيا الجرثومية.

تقول كارسون: “كانت مهمة أبولو 11 بمثابة معلم هام في رحلتنا إلى الفضاء، وأنا متحمسة جدا لتكريم هذا الإنجاز بالأمتعة التي نأمل أن تلهم الجميع على بذل جهدهم”.

ويضيف ستيفان هولو مؤسس استوديوهات هوريزن: “بعد خمسين عاما من هبوط الإنسان على سطح القمر، أصبحت رحلات الفضاء الخاصة قاب قوسين أو أدنى، ومع بزوغ فجر السفر الجديد أصبحت هناك حاجة إلى ابتكار منتجات على طراز فلكي”.