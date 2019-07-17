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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز لاكتشاف المشاعر وروبوت منزلى.. 5 أجهزة تعمل بالصوت تطورها أمازون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقال إن أمازون تخطط لجلب مساعد أليكسا إلى مجموعة كبيرة من الأدوات الجديدة، بما فى ذلك الروبوتات المنزلية وسماعات الأذن، وفقا لما نشر على موقع "بيزنس انسايدر".
عندما يتعلق الأمر بالأدوات الذكية، تشتهر أمازون بمجموعتها من السماعات الذكية Echo والقارئات الالكترونية من Kindle وأجهزة Fire وأجهزة الكمبيوتر اللوحى، ولكن استنادا إلى التقارير يبدو أن الشركة لديها الكثير فى طور الإعداد.
مثل هذه الخطوة ستمنح أمازون طريقة لتوسيع استخدام مساعدها الصوتى، ورصد الموقع البريطانى الأدوات التى يقال أن أمازون تحاول دعمها بمساعد أليكسا..
خدمة بث الموسيقى عالية الدقة:أفادت تقارير أن أمازون تعمل على خدمة موسيقى عالية الدقة توفر معدل بث أفضل من جودة الأقراص المضغوطة CD ، ومن المتوقع إطلاقها قبل نهاية عام 2019 وقد تكلف 15 دولار شهريا.
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