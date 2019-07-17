شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز لاكتشاف المشاعر وروبوت منزلى.. 5 أجهزة تعمل بالصوت تطورها أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقال إن أمازون تخطط لجلب مساعد أليكسا إلى مجموعة كبيرة من الأدوات الجديدة، بما فى ذلك الروبوتات المنزلية وسماعات الأذن، وفقا لما نشر على موقع "بيزنس انسايدر".

عندما يتعلق الأمر بالأدوات الذكية، تشتهر أمازون بمجموعتها من السماعات الذكية Echo والقارئات الالكترونية من Kindle وأجهزة Fire وأجهزة الكمبيوتر اللوحى، ولكن استنادا إلى التقارير يبدو أن الشركة لديها الكثير فى طور الإعداد.

مثل هذه الخطوة ستمنح أمازون طريقة لتوسيع استخدام مساعدها الصوتى، ورصد الموقع البريطانى الأدوات التى يقال أن أمازون تحاول دعمها بمساعد أليكسا..



مكبرات صوت:تقوم أمازون بتطوير مكبر صوت من نوع Echo يمكن إصداره بحلول العام المقبل، ويذكر تقرير بلومبرج أن تصميمه سيكون أسطوانى مثل السماعات الحالية، ومدعوم بإضافات جديدة فى الجهاز لم تكشف عنها بعد.

Advertisements



روبوت منزل يمكنه الاستجابة للأوامر الصوتية:تقوم الشركة بتطوير روبوت منزلى يحتوى على عجلات للتجوال فى المنزل وينتقل باستخدام رؤية الكمبيوتر، ويطلق عليه اسم "Vesta" سيتمكن المستخدمون من التفاعل معه باستخدام الأوامر الصوتية، وتخطط الشركة للإعلان عنه هذا العام، وفقا لبلومبرج.

خدمة بث الموسيقى عالية الدقة:أفادت تقارير أن أمازون تعمل على خدمة موسيقى عالية الدقة توفر معدل بث أفضل من جودة الأقراص المضغوطة CD ، ومن المتوقع إطلاقها قبل نهاية عام 2019 وقد تكلف 15 دولار شهريا. خدمة بث الموسيقى عالية الدقة:أفادت تقارير أن أمازون تعمل على خدمة موسيقى عالية الدقة توفر معدل بث أفضل من جودة الأقراص المضغوطة CD ، ومن المتوقع إطلاقها قبل نهاية عام 2019 وقد تكلف 15 دولار شهريا.



سماعات أذن لاسلكية:بحسب ما ورد من تقارير بلومبرج، يمكن لأمازون إطلاق بديل عن سماعات AirPods التابعة لأبل قريبا، حيث ستصدر الشركة سماعات أذن منشطة للصوت مدعومة بمساعدها الافتراضى الشهير أليكسا بالنصف الثانى من عام 2019 ، وبالإضافة إلى استخدام صوتك لطرح الأسئلة أو التعرف على الطقس، ستكون قادرا على تنفيذ مهام معينة من خلال الإيماءات.