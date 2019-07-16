حسابات مايكروسوفت و Xbox سيتم إغلاقها في حالة إذا لم تكن نشطة لمدة عامين

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن معظم الخدمات تتطلب منا إنشاء حسابات، فإن الكثير منا لديهم حسابات لم يستخدموها منذ فترة طويلة مما أدى بهم إلى نسيانها في بعض الحالات. إذا كان هذا ينطبق عليك فيما يتعلق بحسابات مايكروسوفت أو Xbox، فقد تحتاج إلى معرفة أن شركة مايكروسوفت قالت مؤخرًا أنها ستقوم بإغلاق جميع الحسابات إذا كانت غير نشطة لمدة عامين.

قالت الشركة أنه إعتبارًا من 30 أغسطس 2019، سيتم إغلاق أي حساب مايكروسوفت أو Xbox Live لم يكن نشطًا منذ عامين تلقائيًا. تهدف هذه السياسة إلى التخلص من الحسابات المكررة والميتة.

تبرز شركة مايكروسوفت أن هناك طرقًا أخرى غير تسجيل الدخول إلى حسابك مرة كل عامين لضمان عدم إغلاقه. على سبيل المثال، ستكون على ما يرام إذا إحتفظت بإشتراك أو قمت بأي نوع من الشراء يطيل الحالة النشطة للحساب. سيظل أمامك عامين بعد تاريخ إنتهاء صلاحية هذا الإشتراك، حيث يمكنك فقط تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل للتأكد من أن حسابك لن يذهب إلى أي مكان.

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ذكرت شركة مايكروسوفت كذلك أنه لن يتم إغلاق الحساب مطلقًا طالما كان هناك رصيد غير منفق أو إئتمان غير مدفوع. لا ينبغي أن يقلق من لديهم حساب عائلي له حساب فرعي واحد أو أكثر لأنه ما دام هناك حساب فرعي واحد على الأقل لا يزال نشطًا، فلن يتم إغلاق الحساب الرئيسي.