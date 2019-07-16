الجهاز التالي القابل للطي من سامسونج قد يكون عبارة عن نظارات ذكية للواقع المعزز

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على الشاشات القابلة للطي منذ فترة طويلة، والآن تستعد الشركة الكورية الجنوبية لإعادة إطلاق هاتفها الذكي الأول القابل للطي Galaxy Fold بعد محاولة الإطلاق الأولى الفاشلة في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، يبدو أن Galaxy Fold لن يكون الجهاز الوحيد من الشركة الكورية الجنوبية الذي سيستخدم الشاشات القابلة للطي.

ووفقا لبراءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أن لدى شركة سامسونج خطط لإنشاء نظارات قابلة للطي تستند على تكنولوجيا الواقع المعزز. وفي معظم الحالات، هذه النظارات تمتاز بتصميم مماثل لأي نظارات عادية، ولكن من المتوقع أن تكون عبارة عن نظارات قابلة للطي تعمل تلقائيًا عندما يتم تمديدها.

هذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكنك طيها لتخزينها في مساحة صغيرة، لذلك إذا كنت لا ترغب في إرتدائها طوال الوقت، فبإمكانك طيها ووضعها في علبة أو في جيبك حتى تكون بحاجة إليها من جديد. وتوضح براءة الإختراع أيضًا كيف ستضم هذه النظارات بروجكتور على الهيكل. سيتم إستخدام هذا البروجكتور لنقل الصور إلى مجال رؤية مرتديها.

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إنخرطت شركة سامسونج بالفعل في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء من خلال إطلاق أجهزة مثل Samsung Gear VR، ولكن إذا أصبحت براءة الإختراع هذه حقيقة واقعة، فقد تكون هذه أول نظارة ذكية من الشركة. ويشاع أيضًا بأن شركة آبل تعمل على شيء مماثل في الماضي، على الرغم من أن التقارير الأخيرة لمحت إلى أن الشركة الأمريكية أوقفت هذا المشروع مؤقتًا لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى الآن.