هاتف Reno 10x Zoom يحصل على نسخة خاصة ببرشلونة

هاتف Reno 10x Zoom الرائد من Oppo والذي كان اول هاتف يصدر من oppo بتقنية التقريب البصري الجديدة الخاصة بها والتي تقدم أكثر من عشرة أضعاف مستوى التقريب البصري سيحصل على نسخة خاصة بفريق برشلونة.

لذا فإن محبي برشلونة على موعد غداً مع نسخة خاصة من الهاتف ملونة بألوان الفريق كجزء من رعاية شركة Oppo للفريق، هذه النسخة ليست اول مرة تقوم Oppo بإطلاقها للفريق، فسابقاً حصلت هواتف R7 Plus و F1 Plus و R11 على نسخ خاصة للفريق.

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شاركت الشركة عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo فيديو صغير يشوق للهاتف Reno 10x Zoom والتي سيتم الكشف عنها غداً بشكل رسمي، على الأغلب سيكون تصميم الهاتف بلون أزرق في خلفية الجهاز ويحمل شعار الفريق وعلى الأغلب سيأتي بخلفيات محملة مسبقاً تحمل شعار الفريق .

لم يتم الكشف بعد عن اي تفاصيل عن سعر الهاتف او ان كان هناك اختلافات داخل الهاتف في المواصفات ولكن كون الهاتف سيعلن عنه غداً فإن هذا سيعني أننا سنعرف كل شيء غداً.