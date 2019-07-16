تسجيل حالة جديدة تعرض فيها هاتف iPhone 6 للإحتراق في يدي فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا عن حالات تعرض فيها iPhone للإنفجار والإحتراق. لا يحدث ذلك كثيرًا لحسن الحظ، ولكنه يحدث بالفعل في بعض الأحيان. في الأونة الأخيرة، كشف تقرير من موقع 23ABC News أن هاتف iPhone 6 تعرض للإنفجار والإحتراق في يد فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن الفتاة، كايلا راموس، لم تصب بأذى ولم يصب أي شخص آخر في محيطها. بدلاً من ذلك، يبدو أن الضرر الوحيد المسجل كان إحتراق البطانية. ووفقا لراموس، فقد صرحت بالقول : ” كان هاتفي في يدي، ثم رأيت شرارات تطير في كل مكان وألقيت به على البطانية “.

ولا يزال من غير الواضح ما هو السبب الذي جعل iPhone يحترق في المقام الأول، ولكن يبدو أن شركة آبل قد تواصلت مع كايلا راموس وعرضت عليها بديلاً لهاتفها المحترق وطلبت أيضًا رؤية الهاتف المحترق لمعرفة ما هو السبب الذي أدى إلى إحتراق الهاتف. لقد سمعنا عن مثل هذه المشكلات في الماضي، على الرغم من أن ذلك كان مرتبطًا عادة بإستخدام كابلات الشحن غير الأصلية المصنوعة من قبل شركات الطرف الثالث.

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قد يكون ذلك أيضًا بسبب تضرر البطارية، فمن المعروف أن بطاريات الليثيوم أيون تنتفخ وتنفجر، مما يتسبب في نشوب حرائق، في حالة تعرضها للتلف أو الثقب.