كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الذكاء الاصطناعي يتفوق على الإنسان

تمكن الذكاء الاصطناعي مرة أخرى من إثبات تفوقه على الجنس البشري، والدليل تسجيل تفوق الذكاء الاصطناعي مؤخرا على أمهر لاعبي البوكر. فقد نجح برنامج تمّ تطويره بالتنسيق بين مختبر الذكاء الاصطناعي فيسبوك وجامعة كارنيجي ميلون في التغلّب على عدد من محترفي البوكر في العالم.

فعلى مدار 12 يوما وبمعدل 10 آلاف مرة لتوزيع للورق، واجه الذكاء الاصطناعي “بلوريبوس” 12 محترفا في وضعين مختلفين. في الوضع الأول، لعب الذكاء الاصطناعي إلى جانب خمسة لاعبين محترفين، وخلال الوضع الثاني، لعبت خمسة إصدارات من الذكاء الاصطناعي مع لاعب محترف، وعلى ما يبدو لم تتمكن برامج الكمبيوتر من التعاون في هذا السيناريو.

وأظهرت النتيجة تفوق “بلوريبوس” بمعدل 5 دولارات لكل يد مع هامش ربحي بمقدار ألف دولار لكل ساعة، وهو ما يعتبر نصرا معتبرا حسب ما نقل موقع يورو نيوز عن منظمي اللعبة.

وأوضح نوام براون، الذي يعمل كباحث في مختبرات الذكاء الاصطناعي في فيسبوك وشارك في إنشاء “بلوريبوس” أنه من الآمن القول إننا في مستوى فوق طاقة البشر ولن يتغير ذلك. وفي سياق متصل أكد كريس فيرغسون، وهو بطل العالم ست مرات في لعبة البوكر وأحد اللاعبين المحترفين الذي تنافسوا ضدّ نظام “بلوريبوس” للذكاء الاصطناعي أن النظام في غاية الصعوبة ويجد اللاعب بعض الصعوبات لثبيته على أي نوع من الأيدي.

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وأشارت مجموعة من الباحثين والمطورين لبرنامج “بلوريبوس” في دراسة نشرتها مجلة “علوم” إلى أنّ النصر يمثل علامة فارقة في أبحاث الذكاء الاصطناعي خاصة وأن لعبة البوكر تمثل مستوى أعلى من الصعوبة بالمقارنة مع ألعاب الذكاء الأخرى كالشطرنج وألعاب الطاولة والكمبيوتر، والتي أثبتت أن التعلم الآلي قد وصل إلى مستويات تتجاوز ذكاء وطاقة الإنسان.

ورأى الباحثون والمطورون أنّ لعبة البوكر أكثر تعقيدا من ألعاب الذكاء الأخرى، فاللاعب لا يكون على دراية بالأوراق الموجودة الأخرى لدى بقية اللاعبين، وبإمكان اللاعبين المحترفين إخفاء ما يملكون من أوراق وإخفاء أي دلائل تشير إلى أنّ الأوراق التي يملكونها تحمل مؤشرات إيجابية أو سلبية. كما أنّ وجود العديد من التحديات في لعبة البوكر والتي تتجاوز الأرقام، تجعل من تفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء الإنساني نجاحا باهرا.

تفوق الذكاء الاصطناعي على نظيره الإنساني في لعبة البوكر دليل آخر على تطور استغلال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وهو ما قد يشجع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في بعض المجالات على غرار اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.